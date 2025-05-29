中共遼寧艦現身台灣東南海域 國軍全程掌握

國防部昨強調，遼寧航艦在台灣東南海域，國軍全程掌握。圖為國防部副發言人喬福駿28日主持例行記者會。（記者張嘉明攝）

2025/05/29 05:30

〔記者陳鈺馥、黃靖媗／台北報導〕日本防衛省近日接連發布訊息，中國航艦「遼寧號」編隊，在久場島北方海域約兩百公里處，實施艦載機起降作業，朝台灣東部外海西太平洋前進。有軍方人士研判，不排除端午節期間，中國將再度對台軍演；國防部昨強調，遼寧航艦在台灣東南海域，國軍全程掌握，「對於共軍行動，我們原則都是料敵從寬」。

國防部表示，自廿七日上午六時至廿八日上午六時止，國軍偵獲共機卅一架次，其中廿二架次逾越海峽中線，進入我北部、中部、西南、東部空域。九艘次共艦及一艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

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對於遼寧艦行蹤及中共是否在端午前後發動軍演？國防部情次室情研中心副主任胡中華上校表示，遼寧航艦在台灣東南海域，國軍全程掌握，「有關是否對台軍演，本部不予評論，對共軍行動，原則都是料敵從寬」。

作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校說，針對共軍軍演或灰色地帶侵擾，國軍會視需要、敵情威脅程度，啟動應變中心的開設，或甚至提升戰備等級、實施立即作戰操演，也會即時應處，以確保國家安全。

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