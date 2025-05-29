為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共遼寧艦現身台灣東南海域 國軍全程掌握

    國防部昨強調，遼寧航艦在台灣東南海域，國軍全程掌握。圖為國防部副發言人喬福駿28日主持例行記者會。（記者張嘉明攝）

    國防部昨強調，遼寧航艦在台灣東南海域，國軍全程掌握。圖為國防部副發言人喬福駿28日主持例行記者會。（記者張嘉明攝）

    2025/05/29 05:30

    〔記者陳鈺馥、黃靖媗／台北報導〕日本防衛省近日接連發布訊息，中國航艦「遼寧號」編隊，在久場島北方海域約兩百公里處，實施艦載機起降作業，朝台灣東部外海西太平洋前進。有軍方人士研判，不排除端午節期間，中國將再度對台軍演；國防部昨強調，遼寧航艦在台灣東南海域，國軍全程掌握，「對於共軍行動，我們原則都是料敵從寬」。

    國防部表示，自廿七日上午六時至廿八日上午六時止，國軍偵獲共機卅一架次，其中廿二架次逾越海峽中線，進入我北部、中部、西南、東部空域。九艘次共艦及一艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

    對於遼寧艦行蹤及中共是否在端午前後發動軍演？國防部情次室情研中心副主任胡中華上校表示，遼寧航艦在台灣東南海域，國軍全程掌握，「有關是否對台軍演，本部不予評論，對共軍行動，原則都是料敵從寬」。

    作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校說，針對共軍軍演或灰色地帶侵擾，國軍會視需要、敵情威脅程度，啟動應變中心的開設，或甚至提升戰備等級、實施立即作戰操演，也會即時應處，以確保國家安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播