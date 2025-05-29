反制中國海警船》學者：擴充海巡無人機監控 金門增火砲操演

中國海警船繼27日下午侵擾金門海域，28日上午再度現蹤金門海域，海巡署偵獲未開啟AIS的中國海警船「3102」侵擾東沙海域，立即「巡護八號」船全程對應監控，強勢廣播驅離。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/29 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海警船騷擾金門禁限制水域常態化，形塑金門水域是中國福建管轄的假象。專家學者昨建議，可擴充海巡無人機監控設備，錄影公開中共惡行，或增加在金門禁限制水域內「火砲射擊」操演，反制中國海警船闖入，捍衛國家領土主權。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛受訪表示，金門與中國距離太近，兩邊水域相互重疊，中國海警船經常在金門禁限制水域周邊繞行，三不五時闖入刺探、騷擾，海巡必須加強禁限制水域內的控管與驅離。

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王智盛分析，中共利用海警船將金門包圍，絕對不能掉以輕心，中共在演練「平戰轉換」時採取哪些突襲方式最快，並逐步要將金門周邊海域「內海化」，現在正透過實際行動，否定我國在金門的禁限制水域，把台海視為中國內水，藉此落實法律效果。

王智盛指出，中國海警船在禁限制水域外面繞，確實海巡執法有困難度，未來可思考多用科技執法輔助，例如在禁限制水域外的，可用海上無人機監控，全程錄影蒐證對外公開、訴諸國際，若闖入也可第一時間進行反擊。

陳俐甫：金門應派駐大型海巡船

台灣教授協會會長陳俐甫表示，九○年代以前，若中國船闖入金門，海巡是會直接開槍的，現在當然避免擦槍走火。但面對中國海警船頻繁對金門禁限制水域騷擾，台灣可訴諸國際社會，公開中國海警船的惡形惡狀，並讓國人知道中共灰色地帶作戰手法。

陳俐甫建議，海巡署須強力驅逐中國海警船，若金門海巡船太小，應派駐大型海巡船艦，更新執法設備。且金門有國軍部隊戍守，要破解中國海警「常態化」騷擾，不能光靠海巡署，金門防衛司令部可在禁限制水域內多實施「火砲射擊」操演，讓中國海警船不敢妄動。

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