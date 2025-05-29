中國海警船侵擾金門、東沙 海巡署：全程併航監控驅離

中國海警船繼27日下午侵擾金門海域，28日上午再度現蹤金門海域，海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，並廣播要求航離。（金門海巡隊提供）

2025/05/29 05:30

中國海警船關閉AIS

〔記者邱俊福／台北報導〕中國海警船在端午前夕的前天開始，接連兩天先後以暗船方式關閉AIS侵擾金門、東沙海域，海巡署運用聯合情監偵手段，掌握情資後，立即調派艦艇採併航方式，全程監控，並強勢廣播驅離；海巡署昨天嚴正加以譴責，認此舉不僅升高兩岸緊張情勢，也破壞區域和平穩定，並表達不排除中國是運用海警船測試勤務部署，並以灰帶侵擾提高對我施壓的強度。

不排除測試東沙勤務部署

海巡署表示，前天下午二時許，偵獲四艘中國海警船關閉AIS，突襲金門周邊海域，立即調整機動應處能量，部署巡防艇四艘以對等方式對應，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於下午四時五十五分至五時航出金門限制水域。

請繼續往下閱讀...

昨天上午八時五十分，該四艘中國海警船再度分別自料羅東南方及大帽山西南方海域，沿著限制水域線編隊航行，侵擾金門水域，海巡署馬上又調派四艘巡防艇，併航監控，並以無線電中、英文廣播驅離，最後於十一時三分航出金門限制水域。

幾乎同時間，海巡署在昨天八時許於東沙島北北東方廿七浬海域，也偵獲未開啟AIS的中國海警船「三一○二」航入東沙限制水域，立即調派東沙專案任務艦「巡護八號」全程對應監控，強勢廣播驅離。

海巡署強調，將持續運用聯合情監偵手段，嚴密監控海警船動態，全天候守護金門、東沙海域，捍衛國家主權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法