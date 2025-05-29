為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國海警船侵擾金門、東沙 海巡署：全程併航監控驅離

    中國海警船繼27日下午侵擾金門海域，28日上午再度現蹤金門海域，海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，並廣播要求航離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船繼27日下午侵擾金門海域，28日上午再度現蹤金門海域，海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，並廣播要求航離。（金門海巡隊提供）

    2025/05/29 05:30

    中國海警船關閉AIS

    〔記者邱俊福／台北報導〕中國海警船在端午前夕的前天開始，接連兩天先後以暗船方式關閉AIS侵擾金門、東沙海域，海巡署運用聯合情監偵手段，掌握情資後，立即調派艦艇採併航方式，全程監控，並強勢廣播驅離；海巡署昨天嚴正加以譴責，認此舉不僅升高兩岸緊張情勢，也破壞區域和平穩定，並表達不排除中國是運用海警船測試勤務部署，並以灰帶侵擾提高對我施壓的強度。

    不排除測試東沙勤務部署

    海巡署表示，前天下午二時許，偵獲四艘中國海警船關閉AIS，突襲金門周邊海域，立即調整機動應處能量，部署巡防艇四艘以對等方式對應，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於下午四時五十五分至五時航出金門限制水域。

    昨天上午八時五十分，該四艘中國海警船再度分別自料羅東南方及大帽山西南方海域，沿著限制水域線編隊航行，侵擾金門水域，海巡署馬上又調派四艘巡防艇，併航監控，並以無線電中、英文廣播驅離，最後於十一時三分航出金門限制水域。

    幾乎同時間，海巡署在昨天八時許於東沙島北北東方廿七浬海域，也偵獲未開啟AIS的中國海警船「三一○二」航入東沙限制水域，立即調派東沙專案任務艦「巡護八號」全程對應監控，強勢廣播驅離。

    海巡署強調，將持續運用聯合情監偵手段，嚴密監控海警船動態，全天候守護金門、東沙海域，捍衛國家主權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播