解放軍2027年具備攻台能力？英智庫：川普時代「並非不可能」

英國智庫國際戰略研究所（IISS）廿八日發布最新「亞太區域安全評估」報告，，美中之間的誤判與溝通不良風險增加，可能導致中國解放軍對台灣採取軍事行動的可能性升高。（路透示意圖）

2025/05/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）廿八日發布最新「亞太區域安全評估」報告，指出隨著川普重返白宮，美中之間的誤判與溝通不良風險增加，可能導致中國解放軍對台灣採取軍事行動的可能性升高。報告強調，雖然短期內大規模衝突的可能性仍低，但「並非不可能」。

該報告於新加坡「香格里拉對話」前夕發布，指出美中關係因貿易、科技及台灣等議題，處於「廿一世紀以來最緊張」狀態，充斥「深層互不信任及缺乏對話機制」。報告提到，拜登政府時期雖恢復部分軍事對話，但在川普第二任期內，兩大強權的戰略方向恐難有顯著改變。

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報告指出，川普在首任期（二○一七—二一年）推動印太戰略，認定中國的脅迫行為損及美國及其盟友利益。美方亦憂心中國軍事現代化缺乏透明度，包括核武庫擴張、軍民融合及新興雙用途技術的發展。據稱，習近平已命令解放軍在二○二七年前具備攻台能力，北京對台軍演升級，被視為可能採取「切香腸」策略，導致兩岸關係進一步緊張。

短期內大規模衝突可能性仍低

報告指出，北京視美國對台軍事支持為「圍堵戰略」，而美中之間有限且運用不足的溝通機制，進一步升高誤判風險。報告評估，台海大規模戰爭可能性雖低，但無法排除。川普政府幕僚與五角大廈料將繼續將亞太地區視為優先，美國仍將專注視中國為「近乎匹敵對手」。

報告也提及，中國、俄羅斯與北韓的合作關係對東北亞安全的影響。中俄自二○○三年八月至二○二四年七月共舉行一○二次聯合軍演，近四分之一集中於過去兩年。

這種「三角聯盟」對美國及日本構成更大挑戰，日本因此調整國防策略，計畫將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的二％，並發展「前傾拒止」（forward-leaning denial）策略，以反制中朝飛彈威脅。

報告還強調，亞洲國家因應安全情勢惡化及美中競爭加劇，正增購武器與國防研發。東南亞國家如印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南，國防採購與研發總支出在二○二二至二四年間，增約廿七億美元，達一○五億美元，國防支出平均佔GDP約一．五％。

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