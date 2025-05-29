美國防情報局：中國恐升高威脅金馬施壓台灣 試探美方

美國國防情報局（DIA）本月最新報告指出，中國或許不會在今年動用武力入侵台灣，但可能會升高對台灣離島的攻擊行動，藉此施壓台灣政府，並試探美國對協防台灣的承諾。（路透示意圖）

2025/05/29 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防情報局（DIA）本月稍早發布「世界威脅評估報告」（Worldwide Threat Assessment）指出，中國或許不會在今年動用武力入侵台灣，但可能會升高對台灣離島的攻擊行動，藉此施壓台灣政府，並試探美國對協防台灣的承諾。

英國「獨立報」廿七日報導，DIA報告指出，中國具備多種軍事手段可用以脅迫台灣，包括升高軍事部署行動的頻率與範圍、實施海空封鎖、奪取台灣離島、聯合火力打擊，乃至全面兩棲登陸入侵台灣等，而奪取並企圖兼併金門、馬祖、東沙島、太平島和澎湖群島等離島，是中國可用來持續威脅台灣的軍事選項之一。

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奪取台灣離島 北京軍事選項之一

DIA報告認為，中國似乎願意延後以武力奪取台灣，前提是北京認定最終可以透過談判實現兩岸統一、武統代價弊大於利，且台灣或其夥伴盟友尚未跨越中國聲明的「紅線」。

中國灰色襲擾策略 意圖操控金馬民意

報導指出，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）去年警告，金門與馬祖群島是台灣領土中最脆弱的地區，中國企圖併吞金門與馬祖的行動，結合經濟誘因、非暴力脅迫、法律戰、資訊戰、基礎設施與各種「灰色地帶」策略，意圖操控當地民意、破壞台灣對這些領土的控制。

ISW警告，中國可能會升高目前的行動主軸（LOEs），在一場未達戰爭等級的脅迫行動中，破壞台灣對這些離島的主權，進而奪取這些離島的控制權。

DIA報告強調，中國仍維持其戰略目標，包括成為東亞的主導強權、挑戰美國的全球領導地位、促進兩岸統一、提高中國經濟的發展與韌性，以及在本世紀中葉前實現科技自立。中國國家主席習近平將持續主導全政府層級的行動，俾便與美國及其印太地區盟友的戰略競爭做準備，同時積極削弱美國軍事同盟及安全夥伴關係的民意與政治支持。中國也將伺機在美國與其盟友與夥伴之間製造裂痕，包括在多個領域持續對菲律賓、台灣及其他反對中國領土主張的國家施壓。

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