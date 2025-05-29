退役官兵赴中嚴管 嚴德發︰防中滲透破壞

退輔會主委嚴德發（記者塗建榮攝）

2025/05/29 05:30

修法納入損害國家尊嚴行為 可停止輔導安置及應享權益

〔記者黃靖媗／台北報導〕近年部分退將赴港、中，引發國安疑慮與有損國家尊嚴的質疑，退輔會已研議修正國軍退除役官兵輔導條例，納入退役官兵損害國家尊嚴行為，也能減免或停止其輔導安置及應享權益。退輔會主委嚴德發昨說明，修法是為了防杜中共近期綿密的滲透破壞，且符合比例原則，草案已報行政院審查。

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草案已報政院審查

針對輔導條例修法方向，嚴德發昨於立法院受訪說，國家對榮民的崇功報勳訂有國軍退除役官兵輔導條例，在第卅二條第二項中，明定因陸海空軍軍官士官服役條例與其他法律規範而喪失與剝奪退除役俸給權益者，也同時會喪失輔導條例的給付權益。

退役官兵有更高忠誠義務

民進黨立委沈伯洋在外交及國防委員會質詢時，關切輔導條例修法議題。嚴德發說明，退除役官兵相對地對國家要有更高、更堅定的忠誠義務是必然的，但現行輔導條例並未與陸海空軍軍官士官服役條例同步，規範行為妨礙國家安全利益及尊嚴者，停止領受全部或部分退休給與權利，不符合比例原則。

嚴德發指出，為了防杜中共近期綿密的滲透破壞，且符合比例原則，退輔會研擬修正輔導條例第卅二條第一項第四款，增訂具有法律所定，停止領受全部或者是部分退休給與權利的事由，只要陸海空軍軍官士官服役條例規範停止相關退除給付，退輔會也會同時停止輔導條例的權益。

嚴說明，修法是為防止中共滲透破壞，並鞏固國家安全，修法草案已報到行政院，因為是跨部會工作，行政院目前在做通盤的審查，退輔會都配合辦理。

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