林國春︰監委林郁容 疑用公務車接送親友

國民黨新北市議員林國春昨指控，監委林郁容（左）疑似動用公務車，在非公務時間接送親友往返桃機。（取自林國春臉書）

2025/05/29 05:30

李俊俋爆公務車載愛犬去美容 藍營告發圖利等罪

〔記者王定傳、林哲遠、黃子暘／台北報導〕監察院秘書長李俊俋被爆於五月廿日乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用；國民黨新北市議員林國春、台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤及國民黨發言人楊智伃昨前往台北地檢署，告發李俊俋涉嫌貪污治罪條例的圖利罪，及刑法中的背信與侵占等罪，希望檢調積極介入調查。

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除李俊俋外，林國春昨再爆監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途的情況下，接送親友往返桃園機場，質疑監察院「將納稅人的資源做為囊中物？」林郁容昨晚說，他個人目前暫無回應。

張斯綱也控蘇麗瓊 疑搭公務車看診

張斯綱昨也指控，監委蘇麗瓊五月十四日下午疑似也以公務車前往牙醫診所看診，要求監院全面徹查公務車使用情況，並向社會道歉。蘇麗瓊在截稿前對此並未回應。

就監察院公務車紛擾問題，監察院副院長李鴻鈞昨聲明指出，六月二日起，停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年七月三十一日本屆任期屆滿為止。另針對近日媒體報載事項，立即啟動調查，以釐清事實真相。

對於派遣公務車輛處置失當，李俊俋前天已表歉意並向李鴻鈞自請處分；他同時發聲明指出，報導稱其接送妻子用餐並不屬實，另強調，自立法院刪減監察院九十六％業務費用後，監察院公務車的油料與保險費皆由用車人自行負擔。

林國春質疑，李俊俋公器私用，其行為與社會對廉潔公務員的期待背道而馳，且試圖以「自付油錢」合理化不當行為。他表示，李俊俋聲稱已自請處分，但監察院至今未見具體懲處內容，因此訴諸司法告發圖利。

林國春並在臉書貼出接獲檢舉的照片，指控林郁容疑似用公務車輛，先後接送一名女子、一名男子。林質疑，監察院何時開始提供「親友接送機場」服務？這兩人和監察院的業務有何關係？油錢、司機工時由誰買單？他請監察院立即自清，公布所有監委一年內的公務車調度紀錄，啟動內部調查。

張斯綱則表示，監察院負有監督官員風紀之責，秘書長卻違反最基本的公務員操守；他呼籲北檢要比照花蓮地檢署辦理花蓮縣文化局長涉公務車私用案，搜索李俊俋，並要求監察院啟動內部調查，釐清是否有其他監委亦涉類似行為。

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