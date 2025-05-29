蔣萬安要提訴願討預算 綠營：藍白是罪魁禍首

五個罷免國民黨立委的團體昨召開記者會，痛批藍白立委錯誤解讀統刪只針對中央機關預算、與地方政府一般補助無關，譴責藍委以去脈絡的預算討論造謠。 （記者廖振輝攝）

2025/05/29 05:30

〔記者陳政宇、施曉光、劉詠韻／台北報導〕立法院大幅刪減總預算，導致行政院統刪中央對地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安揚言將提訴願、向中央追償；國民黨主席朱立倫昨更稱，不只地方政府，縣市議會也可提告。立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，藍白是惡砍預算的罪魁禍首，如今還在政治操作、混淆視聽，她要奉還民眾黨團總召黃國昌的「可恥」兩個字，並呼籲各縣市政府應說出事實真相。

朱︰政院違貪污治罪條例

朱立倫昨日痛批行政院剋扣地方政府的一般性補助款，違法亂紀，並稱已經明顯違反貪污治罪條例；他提醒，不只有地方政府可以提告，各縣市議會也可以告。蔣萬安廿七日在台北市議會總質詢時表示，市府將於本週提訴願，會先挪用相關經費代墊，後續將連本帶利向中央追償。

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吳思瑤受訪說明，她尊重地方政府任何作為，但冤有頭、債有主，行政院原編列二五○一億元地方補助款，希望增加對地方的挹注，如今被迫刪減廿五％，實屬情非得已、沒辦法的辦法；若時間倒轉，藍白黨團沒大幅刪減兩千多億元預算，如今就不會出現地方補助款被迫撥不出來的情況。

吳思瑤表示，她不樂見持續政治操作，早就提醒預算不應惡砍惡刪、讓全民承受苦果。原先總統賴清德將對各地方政府投入上兆元，是史上照顧地方的最高預算，顯見國家行有餘力幫助地方政府，但事與願違，始作俑者就是立法院，各縣市政府應該說出事實真相。

面對在野黨團的批評，吳思瑤反擊說，大家都想捍衛珍貴資源，但加害者不應譴責受害者，藍白黨團持續混淆視聽，完全不檢討自己才是罪魁禍首、還在政治操作，黃國昌甚至批評民進黨「可恥」，而她要將「可恥」這兩個字奉還，畢竟「刪到讓國人有感」這句話正是黃國昌當初所言。

5罷團批藍白針對預算造謠

北市「山除薇害」、「大安強強滾」、「文山退葆」，「基隆絕沛」及南投「All罷馬」五個罷免國民黨立委的團體昨也召開記者會，痛批藍白立委錯誤解讀統刪只針對中央機關預算、與地方政府一般補助無關，對法理解與低劣的問政品質，已經超越人民可容忍的極限，譴責藍委以去脈絡的預算討論造謠。

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