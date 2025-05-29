為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    刪減地方補助款 龔明鑫：立院通案砍939億  不當結果

    中央統刪地方一般性補助款，行政院秘書長龔明鑫昨對此表示，這是立院刪掉939億元，才造成上述結果。（記者塗建榮攝）

    中央統刪地方一般性補助款，行政院秘書長龔明鑫昨對此表示，這是立院刪掉939億元，才造成上述結果。（記者塗建榮攝）

    2025/05/29 05:30

    地方一般性補助款 不是法律義務支出

    〔記者李文馨／台北報導〕行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款六三六億元，引發藍白反彈，強調一般性補助款為法律義務支出，立院決議已明確排除。主計總處昨對此表示，地方制度法、財政收支劃分法規定中央酌予補助地方，但未規定補助標準與數額，留有彈性空間；行政院秘書長龔明鑫則說，當初立院大筆一揮，刪掉九三九億元是不適當的，才會造成上述結果。

    立法院刪減今年度中央政府總預算二○七六億元，刪減幅度及金額創歷史新高，通案刪減部分為九三九億元，其中要求行政院自行刪減六三六億元，行政院決議全數從今年撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約廿五％。

    立法院內政委員會昨處理行政院預算解凍案，國民黨立委張智倫質詢指出，立法院通刪決議寫明應排除法律義務支出，但行政院卻把直轄市及各縣市補助款扣減廿五％，他詢問，「一般性補助款是不是義務支出？」龔明鑫答說，據他了解，地方一般性補助款不是法律義務支出，並對這件事情感到非常遺憾，主要是因應立法院三讀的總預算。

    行政院主計總處公務預算處專委吳銘修補充，「地方制度法」與「財政收支劃分法」規定，中央政府要對財政較差的地方政府酌予補助，但沒有補助標準及數額。他也提到，以一般性補助款來說，地制法、財劃法規定中央要酌予補助，但沒有規定數額多少，預算估計的數字有彈性的空間。

    在野不滿未先溝通

    民眾黨立委麥玉珍則批評，中央大砍地方補助款，卻未先溝通協商，而是四月底匆忙發函通知五月起直接扣款，此舉毫無程序正當性。龔明鑫回擊說，這樣的結果顯示，當初立院大筆一揮、刪掉九三九億元是不適當的，才會造成今天（統刪）的結果。

    國民黨立委牛煦庭質疑，當初不想行政院傷筋動骨，所以讓政院自行決定統刪項目，但為何不透過其他撙節方案因應。龔明鑫表示，金額若可調控當然沒問題，但金額真的太大才會如此決定；統刪不是最好方案，是迫於立院三讀結果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播