刪減地方補助款 龔明鑫：立院通案砍939億  不當結果

中央統刪地方一般性補助款，行政院秘書長龔明鑫昨對此表示，這是立院刪掉939億元，才造成上述結果。（記者塗建榮攝）

2025/05/29 05:30

地方一般性補助款 不是法律義務支出

〔記者李文馨／台北報導〕行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款六三六億元，引發藍白反彈，強調一般性補助款為法律義務支出，立院決議已明確排除。主計總處昨對此表示，地方制度法、財政收支劃分法規定中央酌予補助地方，但未規定補助標準與數額，留有彈性空間；行政院秘書長龔明鑫則說，當初立院大筆一揮，刪掉九三九億元是不適當的，才會造成上述結果。

立法院刪減今年度中央政府總預算二○七六億元，刪減幅度及金額創歷史新高，通案刪減部分為九三九億元，其中要求行政院自行刪減六三六億元，行政院決議全數從今年撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約廿五％。

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立法院內政委員會昨處理行政院預算解凍案，國民黨立委張智倫質詢指出，立法院通刪決議寫明應排除法律義務支出，但行政院卻把直轄市及各縣市補助款扣減廿五％，他詢問，「一般性補助款是不是義務支出？」龔明鑫答說，據他了解，地方一般性補助款不是法律義務支出，並對這件事情感到非常遺憾，主要是因應立法院三讀的總預算。

行政院主計總處公務預算處專委吳銘修補充，「地方制度法」與「財政收支劃分法」規定，中央政府要對財政較差的地方政府酌予補助，但沒有補助標準及數額。他也提到，以一般性補助款來說，地制法、財劃法規定中央要酌予補助，但沒有規定數額多少，預算估計的數字有彈性的空間。

在野不滿未先溝通

民眾黨立委麥玉珍則批評，中央大砍地方補助款，卻未先溝通協商，而是四月底匆忙發函通知五月起直接扣款，此舉毫無程序正當性。龔明鑫回擊說，這樣的結果顯示，當初立院大筆一揮、刪掉九三九億元是不適當的，才會造成今天（統刪）的結果。

國民黨立委牛煦庭質疑，當初不想行政院傷筋動骨，所以讓政院自行決定統刪項目，但為何不透過其他撙節方案因應。龔明鑫表示，金額若可調控當然沒問題，但金額真的太大才會如此決定；統刪不是最好方案，是迫於立院三讀結果。

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