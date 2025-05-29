自由日日shoot》中選會：罷吳思瑤領銜人 仍是張克晉

中選會昨宣布，經台北市選委會查對，「地動刪瑤」送出的同意書中，有七百人不是原提議人，同意書未達提議人總數二分之一以上的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉（右二）。（資料照）

2025/05/29 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉今年四月發聲明退出領銜人身分，罷團「地動刪瑤」隨後啟動募集更改領銜人同意書，並於廿三日送出二四○○件同意書。中選會昨宣布，經台北市選委會查對，「地動刪瑤」送出的同意書中，有七百人不是原提議人，同意書未達提議人總數二分之一以上的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。

更改領銜人同意書未過半

中選會表示，北市一選區罷免案領銜人為張克晉、備補領銜人為詹嘉文，詹如擬遞補為領銜人，應符合「公職人員選舉罷免法」規定。中選會說，日前向中選會申請由詹員遞補為領銜人的提議人是林姓人士，並非賴姓人士（罷團召集人賴苡任）送件申請。

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根據中選會函文，該案原提議及補提符合規定的提議人人數為四一○八人，提議人人數二分之一為二○五四人，經查對總收件數二三九九人，屬原提議人人數一六七七人，非屬原提議人人數七百人，屬原提議人重複簽署同意書廿二人，不符合公職選罷法經提議人總數二分之一以上書面同意的規定。

公職人員選舉罷免法第七十六條第八項規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。換言之，由於同意更換吳思瑤罷免案領銜人的提議人總數未達法定要件，加上法規並無補件的機會，只能由原領銜人繼續送件。

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