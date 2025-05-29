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    審罷免連署》南投選委會涉查戶政系統 檢分案偵查

    針對罷馬罷游二階連署審查疑涉登入戶政系統查詢，南投地檢署昨日主動剪報分案調查。（記者陳鳳麗攝）

    針對罷馬罷游二階連署審查疑涉登入戶政系統查詢，南投地檢署昨日主動剪報分案調查。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/29 05:30

    地檢署：凡走過必留痕跡

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免立委馬文君、游顥二階連署書，遭南投縣選委會大量剔除，該會解釋剔除係因「字跡潦草到書寫不明、無法辨識」或「親簽簡字與戶政系統差異大」。由於縣選委會有無違法查詢戶政系統留存簽名資料引發熱議，南投地檢署昨已剪報分案，由專責檢察官調查；檢方強調，公家機關「凡走過必留痕跡」，該案將儘速積極追查。

    投一「All罷馬」罷免馬文君、投二「去游除垢」罷免游顥的公民團體，陸續在廿四日和廿六日收到中選會的二階連署書補件通知。「All罷馬」團體前天指控，有近千份連署書因草簽，遭南投縣選委會不合理剔除；投二「去游除垢」罷團查對不合格連署書，發現遭不合理剔除的件數比投一還多、竟高達一七五○份。

    南投縣選委會前天稱，字跡潦草到書寫不明、無法辨識，或親簽簡字與戶政系統差異大即會剔除，被立委沈伯洋、王定宇等人指縣選委會查詢戶政簽名資料涉及違反個資法。縣選委會後來聲明，是比對戶政系統登錄的姓名，並非比對簽名。

    對於南投縣選委會審查連署書，有無進入戶政系統查詢比對簽名，南投地檢署昨日剪報分案偵查。檢方表示，目前檢方共有三件罷免案在進行調查，包括一階提議書涉偽造文書案，罷免縣議員陳玉鈴、蔡銘軒二階幽靈連署（死亡連署）案，以及剛分案的縣選委會審連署書查詢戶政系統，都有專責檢察官，會同步積極追查；也請民眾不用擔心有湮滅證物等問題，因公家機關「凡走過必留痕跡」。

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