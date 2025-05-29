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    幽靈連署案 基檢再約談國民黨4黨工

    基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉幽靈連署案，昨約談四國民黨黨工並搜索兩處住所，釐清案情疑點。（記者盧賢秀攝）

    基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉幽靈連署案，昨約談四國民黨黨工並搜索兩處住所，釐清案情疑點。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/29 05:30

    傳喚蕭壯峰等四人 釐清如何分工、抄寫黨員名冊等細節

    〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉及幽靈連署案，在羈押禁見基隆市政府前民政處長張淵翔等五人後，昨再約談國民黨基隆市黨部一組總幹事蕭壯峰、暖暖區黨部主任李貞儀、中山區及中正區黨部主任張志鴻及郭建芳，釐清四人參與罷免過程中所負責的部分，以及與黨工如何抄寫黨員名冊、偽造提議人名冊等。

    已收押張淵翔等五人

    基隆地檢署二度搜索國民黨市黨部與涉案人住處後，認定張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義五人涉犯偽造文書、個人資料保護法，有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准；另諭知基市府市政顧問謝偉仁、罷鄭備補領銜人許紹業、國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元、七堵區黨部主任鄭芝庭、李貞儀、中正區戶政所主任江鑒育、安樂區戶政所主任林芬芸和安樂區戶籍員吳慧貞八人交保。

    李貞儀先前獲十五萬元交保，蕭壯峰上次約談後被請回，檢方昨天指揮調查局基隆市調查站，再約談李貞儀、蕭壯峰、張志鴻、郭建芳四人，並搜索張志鴻及郭建芳住處，釐清四人參與罷免過程中所負責的部分、連署經過與如何分工等細節。

    據指出，檢方連日來馬不停蹄約談國民黨各區黨部志工後，鞏固罷免張之豪、鄭文婷的提議人名冊，都由黨工直接抄寫黨員名冊，有的抄寫前有打電話給黨員，確認是否願意罷免鄭、張，但有的沒打電話就直接偽造提議人名冊，才出現死亡連署。

    而張淵翔涉嫌利用職權，侵入戶政系統查詢個資協助罷免，本月六日已被基隆地院裁定收押禁見。基隆市長謝國樑前天在市議會回答鄭文婷的質詢時，承認督導不周，首度向鄭文婷、市議會及全體市民鞠躬道歉。謝表示，事情發生後才知道張涉案，這樣做非常不應該。

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