遼寧號艦載機起降演練 日出動戰機應對

圖為中共遼寧號。（路透資料照）

2025/05/28 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部廿七日發佈中國海軍航空母艦「遼寧號」最新動態，指出海上自衛隊在廿五日至廿六日期間，確認包括遼寧號在內的多艘中國艦艇在東海海域航行，期間遼寧號的艦載戰鬥機進行約九十次、艦載直升機約卅次，共計約一二○次起降作業。

海自發現，廿五日晚間約八時，遼寧號和054A型飛彈護衛艦「安陽號」、052D型飛彈驅逐艦「南京號」和055型飛彈驅逐艦「南昌號」，出現在久場島以北約二四○公里處海域。廿六日晚間約八時，遼寧號和安陽號、055型飛彈驅逐艦「太原號」和南昌號，出現在久米島西北約一九○公里處海域。

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此外，廿六日下午約六時，海自在沖繩縣宮古島東北約一四○公里海域，發現中國海軍055型飛彈驅逐艦「無錫號」及052D型飛彈驅逐艦「齊齊哈爾號」朝東南方向航行；廿七日確認前述船艦穿越沖繩本島與宮古島之間海域，向東南航行前往太平洋。

海上自衛隊出動第六護衛隊所屬「高波號」、第十二護衛隊所屬「海霧號」護衛艦，以及第五航空群所屬P-3C巡邏機，進行警戒監視與情報蒐集任務。對於遼寧號艦載機的行動，航空自衛隊也緊急出動戰機應對。

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