王滬寧見台媒體、文化界》陸委會：把人叫到北京訓話非交流

中共將於本月28、29日兩天在北京召開第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」和第六屆「兩岸媒體人峰會」。陸委會今日強調，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話和指導，已非單純兩岸文教交流性質，非政府所樂見。 （資料照）

2025/05/28 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協主席王滬寧昨日在北京人民大會堂台灣廳接見到北京參加兩岸文化、媒體峰會代表。王滬寧稱，這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於弘揚中華文化的傳統。陸委會則痛批，把台灣媒體人、文化人叫到北京「訓話」和「指導」，已非單純兩岸文教交流性質。

中共官方將在廿八、廿九日分別舉行「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。前國民黨主席洪秀柱、前國民黨大陸事務部主任張榮恭、旺旺集團董事長蔡衍明、旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋、全國商總榮譽理事長賴正鎰，以及作詞人方文山、歌手齊豫等近卅人前往北京參加。

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王滬寧簡短致詞表示，這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於弘揚中華文化的優良傳統；中方出席官員則有國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力，新任國台辦副主任趙世通等人。

陸委會對此質疑，政府支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流，但「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」以文化與媒體交流為名，把台灣媒體人、文化人叫到北京「訓話」和「指導」，非政府所樂見。

陸委會強調，兩岸交流應去政治化、去風險化，中共藉各種交流操作統戰，無助於兩岸化解分歧，也不會得到台灣社會的認同。陸委會也提醒國人參與兩岸交流活動，應遵守政府法令規範，考量台灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板。

另外，本報揭露，中國近年常舉辦兩岸學子競賽，以高額獎金及可赴中國「研學」方式，吸引台灣學子報名。有參賽學生現身說法指出，參賽後才發現，只要參加就能得獎，根本就是「內定」台灣選手通通有獎。對此，陸委會昨強調，這類比賽或甄選，只是為了招攬台灣學生到中國參加統戰活動。

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