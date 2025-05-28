GCTF10週年 台美日澳加：致力提升國際能見度

「全球合作暨訓練架構」（GCTF）今年邁入成立第10年，發布聯合聲明。圖為今年3月加拿大駐台代表倪傑民（左起）、日本駐台副代表高羽陽、總統賴清德、美國在台協會處長谷立言、外交部長林佳龍等人出席全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營開幕典禮。（資料照，總統府提供）

2025/05/28 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕「全球合作暨訓練架構」（GCTF）今年邁入成立第十年。外交部長林佳龍與美國在台協會處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之、澳洲辦事處代表馮國斌與加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民，昨日共同發表GCTF聯合聲明，指出將持續拓展夥伴關係，提升GCTF國際能見度，歡迎更多夥伴國、合辦國參與。

聯合聲明回顧過去十年來累積的成果，指出GCTF已由台美雙邊合作機制發展成為多邊平台，日本、澳洲與加拿大陸續加入成為正式夥伴，至今已舉辦八十餘場國際研習營，並在全球各地舉辦廿四場海外活動，累計邀請一三三國、超過一萬名政府官員及專家參與。

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聯合聲明宣示，現今台灣國際參與仍受限，GCTF已為重要平台，分享台灣專業、強化理念相近合作、建立新夥伴關係，攜手解決共同挑戰；他們將持續拓展夥伴關係，攜手促進全球和平、繁榮與永續發展，造福世界各地人民。

聯合聲明表示，他們將提升GCTF國際能見度，並強化與擴大合作網絡的互動，歡迎更多夥伴國、合辦國及參與者，也尋求深化參與中長期計畫與交流等新機會，建立更多正式合作機制，促進夥伴國間協調與平台長期發展。

外交部長林佳龍表示，GCTF作為落實「總合外交」理念的重要平台，不僅強化「Team Taiwan」在國際上的角色定位，更展現台灣作為「Team World」不可或缺的堅定夥伴。

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