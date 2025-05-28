歐洲議員：向中俄展現 團結就是防衛力量

總統賴清德昨接見來訪的歐洲議會議員，感謝歐洲議會持續關注台海和平穩定，為台灣發聲。（取自總統府）

2025/05/28 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕賴清德總統昨接見歐洲議會議員博斯納、丁荷蕾訪台團時表示，感謝歐洲議會持續關注台海和平穩定，為台灣發聲，盼未來台歐盟關係更加密切，合作領域更加多元；雙邊在半導體、人工智慧及綠能等領域攜手合作，將能打造更具韌性的民主供應鏈，為全球繁榮發展貢獻心力。

賴：半導體、人工智慧等領域攜手合作

賴清德指出，歐洲議會上個月通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」決議文，重申歐盟維持台海現狀的堅定承諾、譴責中國持續對台灣採取軍事挑釁行動，更強調台灣是歐盟在印太地區的關鍵民主夥伴，呼籲歐盟及會員國持續與台灣密切合作，強化經濟、貿易及投資連結。

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賴清德說，去年經濟部長郭智輝率團出訪歐洲，創下台歐盟經貿高層首次實體對話，期待未來台歐盟關係更密切、合作領域更多元。特別是歐盟是台灣最大的外資來源，雙邊在半導體、人工智慧及綠能等領域高度互補，攜手合作將能打造更具韌性的民主供應鏈，為全球繁榮發展貢獻心力。

賴清德也期待兩位議員在歐洲議會繼續發揮影響力，共同支持台歐盟簽署「經濟夥伴協定」，創造互惠雙贏的發展，鞏固彼此的經濟安全、提升國際競爭力。

來自拉脫維亞的博斯納表示，我們正處於極具挑戰的時代，所做的選擇將決定未來的世界是以法治至上，還是以武力和侵略為主導。身為來自小國的人民，我們別無選擇，只能捍衛一個以法治為基礎的世界，現在對全世界的民主國家來說，團結一致以共同捍衛自由、價值及民主，至關重要。

丁荷蕾表示，歐洲內部正發生一場戰爭，凸顯相互支持至關重要，俄羅斯原本以為能輕鬆接管烏克蘭，但事實並非如此，所有歐洲國家都挺身而出，提供烏克蘭武器和支持，這就是為什麼民主國家間要保持良好關係，並明確向中國與俄羅斯展現，因為團結一致就是防衛力量的一部分。

此外，英國「工黨台灣之友會」共同主席兼下議員彌蘇拉廿五日起率團訪台，訪團廿六日晚間接受外交部長林佳龍款宴。彌蘇拉表示，台灣長期被不公平排除在國際組織之外，他們將持續堅定為台灣發聲，並協同理念相近夥伴共同支持台灣國際參與。

彌蘇拉指出，台英經貿關係極為密切，未來在半導體、醫衛及文教等各領域甚具合作潛力，且台英共享民主、自由及包容等核心價值，持續保有民主社會體制及自由生活方式對兩國均至關重要。

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