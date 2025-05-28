美眾院訪團：期待台美加強貿易合作

美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏德曼率領跨黨派議員訪台，昨拜會賴總統，期待台美討論如何加強雙邊貿易與合作關係。（總統府提供）

2025/05/28 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏德曼率領跨黨派議員訪台，訪團昨會見賴總統時表示，期待台灣與美國政府的對談，討論如何加強雙邊貿易與合作關係，他們珍視與台灣的友誼及長期關係，期待深入探討兩國合作的方式及可能性；賴總統也說，台灣將持續增加對美國採購，一起打造「非紅供應鏈」。

訪團成員包括眾議院「天然資源」委員會眾議員艾爾芙、哈格蔓、馬洛伊、貝格曲等人。美國在台協會（AIT）表示，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

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賴清德指出，台灣與美國關係密切，更共享理念價值。未來面對國際情勢快速變化，台灣將持續增加對美國採購，包括天然氣、石油等能源、農產品、工業製品及軍事，不僅有助於雙邊貿易更加平衡，也能強化台灣的能源自主、韌性及經貿等各方面的發展。

賴：增加對美採購 盼一起打造「非紅供應鏈」

賴清德說，台美在高科技和製造等領域具有互補性，美國期望再工業化及成為人工智慧的世界中心，台灣樂意參與，且角色更為關鍵，我們會加強台美產業合作，一起打造「非紅供應鏈」，讓雙方經貿關係更加緊密。賴也感謝美國政府持續對台軍售，支持台灣提升自我防衛能力。

賴感謝軍售 支持台灣提升自我防衛能力

魏德曼指出，天然資源是任何經濟發展的基礎，能源對生產製造非常重要；礦產則提供製造所需的稀土元素、礦物與金屬；自然資源像是漁業、野生動物、木材等，對社會來說都非常重要，尤其是農業，美國生產大量的糧食與飼料，也積極尋找可以分享資源的朋友。

魏德曼表示，很高興有機會與台灣合作，也感謝台灣對美國的投資，相當期待台灣與美國政府討論未來如何加強雙邊貿易與合作關係，並促進雙方經濟共同成長與繁榮。他說，他們珍視與台灣的友誼以及長期關係，也期待深入探討兩國合作的方式及可能性。

此外，賴清德昨接見美國關島總督古蕾露暨夫婿並於府內午宴。賴表示，關島是距離台灣最近的美國領土，也是串連台美合作的重要橋樑，古蕾露總督此行除了推廣觀光，雙方也能發掘更多合作機會，促進雙邊產業發展；古蕾露說，期盼與台灣密切合作，在各領域持續建立強而有力的合作關係。

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