用公務車載愛犬 李俊俋：自請處分

被爆乘坐公務車接送老犬，李俊俋：已自請處分。（資料照）

2025/05/28 05:30

〔記者方瑋立、劉宛琳／台北報導〕監察院秘書長李俊俋被爆五月廿日乘坐公務車辦私事、接送年事已高的愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用。李俊俋昨致歉表示，當日因公務繁忙確有此事，對於派遣車輛思慮不周，已向監察院副院長李鴻鈞自請處分。

民眾爆料，五月廿日下午四時許，李被目擊以監院公務車接送約十一歲的老犬至台北市大安區信義路三段某商家；並聲稱李曾以公務車接送愛犬或下班帶太太至餐廳用餐。

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對此，李俊俋昨向本報表示，當日因公務繁忙，確有此事，對於派遣公務車輛思慮不周，深切檢討，已向副院長李鴻鈞自請處分。他並發出致歉聲明指出，報導所稱接送其妻用餐與事實不符，並無此事。他也說，自立院刪除監院九十六％業務費用，監院公務車油料、保險部分，皆由用車人自行負擔。

據了解，目前監院僅有正、副院長有固定座車，其他監委使用公務車的方式與立委大致相同，皆須填「派車單」後，由相關單位調派出車。

國民黨立委陳菁徽批評，李俊俋說「預算被砍、政府沒錢」只是謊言，現在公器私用，鐵證如山，還避重就輕推給同仁，不只是個人思慮不周，更是系統性的敗壞。

陳菁徽表示，一般公務員若夥同公務同仁私用公務車，早就被監察院提糾舉了。因李俊俋不具備監委身分，不適用監院內部紀律委員會處置機制，大家都等著看監委們會不會護短。

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