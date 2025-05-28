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    柯文哲等4人 續延押2個月

    民眾黨前主席柯文哲涉續延押。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲涉續延押。（資料照）

    2025/05/28 05:30

    〔記者張文川、林哲遠／台北報導〕前台北市長柯文哲等十一人涉京華城容積率等弊案，台北地院正密集審理中，由於柯文哲、威京集團總裁沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等四名在押被告，羈押期限將於六月一日屆滿，合議庭昨認定四人逃亡、勾串的羈押理由仍未消滅，裁定四人皆自六月二日起，延押禁見兩個月。

    民眾黨昨發聲明回應，北院裁定的延押理由書中，找不到有必要繼續羈押柯的具體事證，一句晦暗不明就裁定繼續延押，嚴重違反刑事訴訟法的羈押規定，令人完全無法接受。

    合議庭廿日開庭時，對四人進行延押訊問，柯當時說，他絕對不會逃亡，「最希望我逃跑的就是民進黨，國民黨現在奄奄一息，我跑了民眾黨就垮了」，他若逃亡將會使台灣重新回到兩極對抗的藍綠惡鬥局面；且父親柯承發後事未了，母親何瑞英失智症愈發嚴重，他身為長子，須親自處理家中事，絕對不會逃跑。柯也為同窗老友李文宗喊冤，希望法官放了李。

    北院五月起連續密集傳喚證人，每週開兩個全天的庭期，未來除了六月腳步稍緩，七月至十一月也幾乎已排滿每週兩天，在證人全部詰問完畢前，四人可能將持續延押。

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