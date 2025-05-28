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    首頁　>　政治

    涉死亡連署 台中罷綠又16人交保

    台中罷免綠委何欣純、蔡其昌涉嫌「死亡連署」，台中地檢署檢察官昨天發動第2波約談。（記者陳建志攝）

    台中罷免綠委何欣純、蔡其昌涉嫌「死亡連署」，台中地檢署檢察官昨天發動第2波約談。（記者陳建志攝）

    2025/05/28 05:30

    〔記者陳建志、張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部罷免民進黨二名立委，涉嫌「死亡連署」抄名冊造假，本月二日搜索並當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見獲准，廿六與廿七日展開第二波傳喚，共傳喚十六名「抄寫」黨員名冊的黨工，各三萬至五萬元交保；累計至昨天，中市黨部已有廿五人涉案列為被告。

    中央選委會上月告發罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，涉嫌第一階段「死亡連署」案，蔡其昌、何欣純分別有八十三人與六十六人「提議前死亡」。台中地檢署本月二日搜索國民黨台中市黨部等八處所，約談九名黨工，依涉嫌偽造文書罪、違反個人資料保護法的非法利用個人資料等罪名，聲押陳劍鋒、伍康龍獲准，另有太平區黨部執行長王忠輝等六名黨工，各十萬至廿萬元交保，一人請回。

    中檢前天與昨天第二波以涉嫌偽造文書罪、非法利用個人資料罪，傳喚涉嫌「抄寫」黨員名冊的黨工，前天傳喚九人，各三萬元交保；昨天傳喚七人，各三萬至五萬元交保。是否向上發展，是否有類似抄一筆拿二元或三元等情事，以及是否有人認罪？中檢並未證實。

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