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    「31席藍委面臨追殺」 黨魁之爭 洪孟楷：現在誰care

    國民黨立委洪孟楷。（資料照）

    國民黨立委洪孟楷。（資料照）

    2025/05/28 05:30

    〔記者劉宛琳、施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前接受媒體專訪時拋出「交棒說」，透露預定七月公告選舉，九月投票，十月新舊黨主席交接。國民黨立委洪孟楷昨直言，以人民的想法來講，「這一點都不重要，現在誰care？」國民黨立委王鴻薇也說，花太多的時間討論、猜測內部的黨主席選舉和黨主席之爭，都是得不償失。

    洪孟楷昨接受廣播節目專訪表示，卅一席國民黨立委都已經被現在的政府追殺、清算、鬥爭到這個程度，「誰還管你什麼時候要選黨主席啊？」

    洪孟楷表示，人民要的是在野黨能夠拿出論述和辦法，怎樣讓人民看到希望，在二○二六或二○二八年有機會重返執政，做得比賴清德好；而不是提黨主席選舉讓媒體點名誰，不僅樓會歪掉，又忽略了大罷免民進黨惡意的對立和仇恨，轉到國民黨深宮大戲，捲在漩渦裡，沒有必要。

    洪孟楷也說，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政的責任比別人更重大，四大諸侯的責任就是一個立委都不能少。如果台中、新北的國民黨立委掉了一個，盧秀燕、侯友宜可以順利交棒嗎？

    黨內也有反對此時讓黨魁改選議題浮上檯面的聲音。代表藍營退休軍公教系統的「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉這兩天就在藍營網路社群中對黨內發出公開信，呼籲此時此刻不宜也不妥討論黨主席改選，因為「時機不對」，「時間也不對」。

    今年二月間「全國公教軍警消聯合總會」暨「國民黨公教警消工作委員會」舉辦新春聯誼活動時，林水吉曾在現場表態全力支持國民黨反罷免，以及力挺朱立倫今年連任黨主席成功。

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