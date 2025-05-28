張淵翔濫查個資助罷 謝國樑公開道歉

基隆市民政處前處長張淵翔涉嫌侵入戶政系統，協助連署罷免案被收押，基隆市長謝國樑昨首度在基隆市議會公開道歉。（記者俞肇福攝）

2025/05/28 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府前民政處長張淵翔涉嫌利用職權，侵入戶政系統查詢個資，協助罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，已在五月六日被基隆地院裁定收押禁見；事隔廿一天之後，基隆市長謝國樑昨天在市議會回答鄭文婷的質詢時，承認督導不周，首度向鄭文婷、市議會及全體市民鞠躬道歉。

鄭文婷先前已多次要求謝國樑針對張淵翔涉及侵入戶政系統案公開道歉，她昨天在市議會總質詢重提此事，質問謝國樑「你身為基隆市長，前民政處長違法被收押，難道不用道歉嗎？」謝國樑首度鞠躬道歉，承認確有督導不周的地方，表示要深切反省及道歉。

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謝國樑說，事情發生後才知道張淵翔涉案，感到非常驚訝、難過，這樣做非常不應該，經過這段時間的發展，已釐清市府相關人涉案的情況，兩位涉案交保的戶政事務所主任已決定離職。

他表示，未來如果張淵翔等人被起訴，他會做出更多的道歉並說明市府的檢討內容，讓基隆市民對市府未來行使公權力有更多的信心。

鄭文婷認為，謝國樑「終於」願意道歉了，市民會感到一點欣慰，這是負責任的政府最起碼該做的事，她要求市府切實反省，不能再有下次。

國民黨基隆市黨部與基隆公共事務學會共同推動罷免鄭文婷、張之豪，反制「基隆絕沛」公民團體發動罷免國民黨籍立委林沛祥，但罷免兩位綠營市議員的提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦後，已有張淵翔、國民黨基隆市黨部主委吳國勝等五人收押、八人交保。

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