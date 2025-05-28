罷馬文君連署書 「一家三口都蓋章 卻有一人被剔除」》罷團質疑 不合格份數遭灌水

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署書姓名「草簽」被剔除約千份，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

2025/05/28 05:30

〔記者李文馨、劉濱銓、張協昇／綜合報導〕罷免南投縣立委馬文君的二階連署查對，罷團指有千份草簽或蓋章連署遭南投選委會剔除。選委會則解釋，草簽被剔除是字跡無法辨識，至於蓋章被退件，則可能是與姓名欄的名字出現書寫錯誤所致。

南投罷免國民黨立委馬文君罷團「ALL罷馬」指出，罷馬二階連署書不合格有三八一七份，其中約一千份是姓名草簽遭剔除，以姓「蕭」的民眾遭剔除為大宗。另有一家三口參加連署，並以蓋章方式簽名，但竟出現二人合格，其餘一人被剔除情形，甚至在不合格的連署書中，還出現同一人被重複剔除，類似情況至少五、六件，質疑不合格份數遭膨脹「灌水」，已嚴重損害連署權益。

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選委會：字跡無法辨識 剔除草簽

民進黨立委沈伯洋則質疑，南投選委會承認刪除連署書理由是「簽名過於潦草」，但簽名潦草從來不是連署無效的理由，且戶政簽名資料根本不能拿來比對，這是違法使用個資。

事實上，中選會在罷免連署期間曾兩度發文，針對罷免案名冊撰寫方式進行說明，左側姓名欄以正楷書寫或正確打字為原則，並應與戶籍登記姓名一致，右側的簽名欄則不能打字，但可「草簽」或「蓋章」。

南投縣選委會回應，罷馬連署一階提議和二階連署重複有二三八五件，另姓名錯誤五七一件，戶籍與身分證字號錯誤也近五百件，查對作業均與戶政人員依「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」辦理。依照查對作業須知「書寫錯誤或書寫不明」必須剔除，即若筆跡潦草到書寫不明、無法辨識才剔除，並非草簽即剔除；且查對是比對戶政系統登錄的姓名，外傳「選委會比對連署人留存在戶政系統的簽名」，並無此事。

南投縣選委會也解釋，「蕭」姓草簽被退件，是許多民眾簽名習慣簡寫，但簡寫又會出現自創寫法，導致與戶政系統認定的寫法不同，因而被退件。至於蓋章被退件，則可能是與姓名欄的名字出現書寫錯誤所致；至於不合格份數遭「灌水」的質疑，則因查對都是以連署人的身分證字號進行比對，應不會有類似狀況出現。

回顧二○二四年基隆市長謝國樑罷免案，在查對過程中，基隆市選委會曾發生將合規提議人名冊列偽造，甚至將未獲回復的查詢單視為無效連署，中選會當時曾派員至基隆市選委會進行提議人名冊查對調查作業，經調查後校正查對結果。

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