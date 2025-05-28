二階連署千份草簽遭剔除 控罷馬文君遭刁難 中選會行政調查

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署以「草簽」方式簽名卻被刪除，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

2025/05/28 05:30

〔記者劉濱銓、張協昇、李文馨／綜合報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署爆發重大爭議。「ALL罷馬」罷團昨召開記者會指控，二階連署不合格的連署書中，有約一千份因簽名草簽，疑遭南投選委會刻意刁難剔除，已向立委沈伯洋反映，希望中選會處理。

罷團捍衛南投公民權 不排除行政訴願、刑事告發

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罷免立委游顥的「去游除垢」罷團昨日也發聲明指出，送出的兩萬三二三八份連署書，有高達四○九八件被剔除，其中因「書寫不明」、「筆劃錯誤」被剔除就有一七五○件，不排除採取行政訴願、刑事告發等救濟途徑，以捍衛南投公民權。

南投縣選委會回應，查對作業均依規辦理，但若筆跡潦草到書寫不明、無法辨識，或親簽簡字與戶政系統差異過大，就會予以剔除。

中選會昨表示，除靜候南投縣選委會說明釐清，中選會將依「選務一體」規定，依法予以行政調查，確認南投縣選委會相關罷免案的查對，是否符合選務法令規定，並請南投縣選委會及南投縣各戶政事務所配合辦理。

罷團表示，罷馬二階連署書不合格有三八一七份，其中約一千份是姓名草簽遭剔除，以姓「蕭」的民眾遭剔除為大宗，質疑是被刁難。

南投縣議員沈夙崢表示，在協助連署時已問過中選會簽名字跡並不需要工整，按照本人簽名習慣即可，也可以草簽或蓋章，如今南投縣選委會卻因草簽即予以剔除，根本是惡意侵害南投縣民民主權益。

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