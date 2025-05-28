為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    二階連署千份草簽遭剔除 控罷馬文君遭刁難 中選會行政調查

    南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署以「草簽」方式簽名卻被刪除，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

    南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署以「草簽」方式簽名卻被刪除，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

    2025/05/28 05:30

    〔記者劉濱銓、張協昇、李文馨／綜合報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署爆發重大爭議。「ALL罷馬」罷團昨召開記者會指控，二階連署不合格的連署書中，有約一千份因簽名草簽，疑遭南投選委會刻意刁難剔除，已向立委沈伯洋反映，希望中選會處理。

    罷團捍衛南投公民權 不排除行政訴願、刑事告發

    罷免立委游顥的「去游除垢」罷團昨日也發聲明指出，送出的兩萬三二三八份連署書，有高達四○九八件被剔除，其中因「書寫不明」、「筆劃錯誤」被剔除就有一七五○件，不排除採取行政訴願、刑事告發等救濟途徑，以捍衛南投公民權。

    南投縣選委會回應，查對作業均依規辦理，但若筆跡潦草到書寫不明、無法辨識，或親簽簡字與戶政系統差異過大，就會予以剔除。

    中選會昨表示，除靜候南投縣選委會說明釐清，中選會將依「選務一體」規定，依法予以行政調查，確認南投縣選委會相關罷免案的查對，是否符合選務法令規定，並請南投縣選委會及南投縣各戶政事務所配合辦理。

    罷團表示，罷馬二階連署書不合格有三八一七份，其中約一千份是姓名草簽遭剔除，以姓「蕭」的民眾遭剔除為大宗，質疑是被刁難。

    南投縣議員沈夙崢表示，在協助連署時已問過中選會簽名字跡並不需要工整，按照本人簽名習慣即可，也可以草簽或蓋章，如今南投縣選委會卻因草簽即予以剔除，根本是惡意侵害南投縣民民主權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播