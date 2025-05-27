《台中》6罷團2階送件 3選區續募連署書

「解顏行動」罷團再拚五千份連署，近日志工持續擺攤、掃街衝連署。 （記者陳建志攝）

2025/05/27 05:30

〔記者蘇孟娟、陳建志／台中報導〕台中市罷免國民黨六名立委的罷免二階連署書，已在五月初送件，目前包括台中第二、三及八選區，仍持續募集罷免連署書，以因應後續可能的補件需要，台中市選委會指出，目前各區二階連署書，仍由各區戶政事務所審查中，尚無法確認各區查對結果，依罷團送件時間，預計六月十四日及十五日前，將結果送中央選委會核定後公告。

6月14、15日前送中選會核定

台中市罷免國民黨台中市立委第二、三、四、五、六、八選區的顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣等六個罷團，已在五月五日及六日，分別送交罷免二階連署書至台中市選委會，其中包括顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣的罷免二階連署書因尚未達安全門檻，三個罷團仍持續收件。

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「解顏行動」 差5千份達安全門檻

針對三罷團持續收件，以因應後續可能補件，各界關注台中罷免連署審核結果，台中市選委會副總幹事陳佩玉指出，各罷團送交的連署書仍查對中，各區戶政所預計這兩天會將查對結果送到台中市選委會，中市選委會須另召開會議審議，依規定在二階連署書送件後，須在四十天內完成審查，五月五日及六日送件的各區二階連署審核結果，預計分別在六月十四日及十五日前，送交中央選委會核定後公告。

罷免顏寬恒的罷團「解顏行動」發言人小彥指出，日前送件三萬三○九九份，還差五千份才達安全門檻。昨天公布廿九日前的十四個連署點收件，因為近期網路資訊傳遞屢遇阻礙，訊息難以擴散，希望民眾能夠多加協助轉傳、分享。

為第三階段罷免投票熱身，台中罷團站上路口宣傳。（罷團提供）

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