小紅書流傳空軍花蓮基地影像 顧立雄：3D後製 非營區遭入侵

中國社群媒體小紅書近日流傳空軍花蓮基地影像，國防部長顧立雄昨日在立法院說明，影像是以不同時期衛星影像，3D合成後製而成。（記者方賓照攝）

2025/05/27 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國社群媒體小紅書近日流傳空軍花蓮基地影像，部分畫面疑似是由無人機空拍。對此，國防部長顧立雄昨日在立法院說明，影像是以不同時期衛星影像，3D合成後製而成，並指出有相當可能是中國在進行認知作戰。

可能是中國認知作戰

顧立雄昨列席立法院外交及國防委員會前受訪表示，他們經過相關分析研判，認為是以不同時期的衛星影像，用3D合成的方式後製而成，並非無人機侵入營區，或是在營區外面拍攝的程度。

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民進黨立委羅美玲質詢也關切花蓮基地影像議題，顧立雄答詢表示，他們認為有相當的可能是中國在從事認知作戰。

針對無人機反制系統，空軍司令部參謀長李慶然表示，他們已在民國一一一年開始建制主動式與被動式防禦系統，可以接收到遙控的頻率，也可用雷達波的方式在五公里範圍內主動蒐索，已有部分的基地建置完成，運作情況非常好，在建置完成後，中國想要拍此類影像一定會被發現。

陸軍無人機反制部分，陸軍司令部參謀長陳建義說明，主要以外島地區為主，目前進度正常，已於四月份核定第一梯十三套的產製協議書，會在今年十月上旬交裝，經驗收合格後就可以部署，第二梯則預計於明年交裝。

另一方面，我國對美採購的Ｍ一四二多管火箭系統「海馬士」（HIMARS），本月十二日於屏東九鵬基地首次實彈射擊，但過程中兩度出現訊號異常狀況。對此，陳建義說，出現訊號異常是因為射控電腦故障，國軍操作手隨即按照美方提供的既定程序進行故障排除，之後順利射擊，並將相關狀況反映回美國，美方會儘快做軟體修訂。

立委關切海馬士訊號異常是否受到共軍GPS訊號干擾影響？陳建義表示，九鵬基地的射擊，基本上對電磁環境、敵可能的訊號接收，都在管控和防制作為內，當天沒有異常情況。

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