建議「勿出席」海峽論壇 邱垂正：地方盼直接禁止

陸委會主委邱垂正昨接受廣播節目訪問說，有地方政府反映，用「不樂見」太模糊，對岸仍一直邀請，建議中央直接禁止他們參加海峽論壇，以避免困擾。（翻攝直播）

2025/05/27 05:30

〔記者陳鈺馥、李文馨／台北報導〕中國國台辦主辦的「海峽論壇」六月將於福建舉行，陸委會日前宣布「禁止中央機關人員參與，建議地方政府人員『勿出席』相關活動」，一改往年使用「不樂見」用詞。對此，陸委會主委邱垂正昨表示，有地方政府反映，用「不樂見」太模糊，對岸仍一直邀請，建議中央直接禁止他們去，以避免困擾。

國發會昨接受廣播節目訪問時指出，海峽論壇的議題都是為了中共統戰需要，禁止在台辦理相關活動，亦不得與中方合作辦理，一旦查到將依法處理。也禁止中央機關人員參與，建議地方政府勿出席活動。

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邱垂正透露，有地方政府向陸委會反映，如果中央只是「不樂見」太模糊了，對岸還是一直來邀請，地方也很難拒絕，希望中央直接講明禁止參加，他們就不會去。

另外，自稱「山東凱哥」的中國男子近日發布駕駛橡皮艇影片稱，成功登陸桃園大園海灘，插上「祖國」五星紅旗。邱垂正強調，非法入境可處五年以下有期徒刑，可能是在試探海防及國安的虛實，也有一些是網紅為創造流量做插旗的動作。

內政部赴中國交流專區 首月登錄二五○筆

此外，內政部四月十三日建置「赴中國交流資訊公開專區」至今，首月已累計登錄案件二五○筆，內政部說，平均每週新增四十筆，其中民選公職人員一二九筆、宗教團體六十九筆、人民團體五十二筆。

根據專區登錄內容，除了宗教等團體赴中進行交流，在公職人員部分，除了有村里長、鄉鎮市民代表赴中旅遊或交流考察，也有金門村里長到廈門看牙醫；此外，有新北市議員則前往廈門辦理臨時旅遊駕駛證。

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