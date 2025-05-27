台生組團赴中交流大增 學者：中共拉攏青年 阻擋反中

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，中共拉攏青年的目的，是想了解台灣的年輕人在想什麼，畢竟近年台灣年輕人對政治參與度高，且不少年輕人反中。（資料照）

2025/05/27 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕因中國近年來積極拉攏台灣青年赴中，教育部自二○一九年十二月一日起，要求若以學校名義組團赴中國交流，包含實習、訪問研習、姊妹校交流、教育專題訪問交流、學生交流等活動，需至「赴陸教育交流活動登錄平台」登錄。據統計，近年筆數逐漸上升，自二○二二年的六十四筆增加至二○二四年的六六六筆。兩岸專家表示，中共拉攏青年的目的，是想了解台灣的年輕人在想什麼，畢竟近年台灣年輕人對政治參與度高，且不少年輕人反中。

據教育部統計，二○二二年填報為廿八校、六十四筆；二○二三年為一三六校、四六九筆；二○二四年為一八○校、六六六筆。去年赴中活動次數前五名學校分別為銘傳大學、世新大學、東吳大學、淡江大學、國立金門大學。

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參加過學運學生 中共也歡迎

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，從數字來看，中共逐漸把焦點放在青年，從早期「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部及青年），擴大到爭取台灣青年和基層民眾的「一代一線」，希望越年輕的台灣青年能到中國。

林穎佑分析，中國過去對台灣遊客進行統戰，但後來發現沒用，台灣還是有「太陽花」、「青鳥」，中國了解到要貼近青年族群，才能了解台灣的年輕人在想什麼；據他了解，若是參加過學運的學生到中國，中共也一樣歡迎，對他們來說才能了解這些族群在想什麼、了解學生對政治的想法。

林穎佑也說，他聽過一個案例，中國的選美比賽，透過台商介紹台灣的女生過去參賽，結果台灣被歸類在「台灣省」，去就會有名次，但需組大團過去，中國的台辦為做業績，就會辦這類活動。

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