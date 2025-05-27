從徵文到棒球賽… 中共對台灣學生 展開全方位統戰

中國利用抖音、Threads、微信、Line等社群軟體招攬台生，如Threads有帳號專門PO招攬訊息，一天兩至五則，有的明目張膽PO出招待行程，甚至標榜完全不用錢。（記者楊心慧翻攝）

2025/05/27 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕中國透過各種管道招攬台灣青年學生赴中參加各式交流活動，如兩岸徵文兩百人獲獎，台灣就有一百人得獎，而「二○二四海峽兩岸青少年創客大賽」廿二組參賽，還有一等獎、二等獎、三等獎，等於人人有獎，重頭戲在於帶學生四處遊玩，並進行「祖國更好」的洗腦，除比賽外，甚至還傳出中國邀請台灣大專院校棒球隊赴中參加友誼賽，僅一天打友誼賽，其他都是參觀行程，試圖進行「棒球統戰」。

中華民國章法學會與福建海峽出版集團等單位主辦第二屆「共讀一本好書」徵文大賽，被檢舉涉違兩岸人民關係條例，陸委會及教育部已在查處中，此徵文比賽的合作對象為中共福建省委轄下機關，以全程招待方式，將參加徵文比賽的學生帶到中國參加頒獎典禮。

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據海峽論壇官網資料顯示，第一屆「共讀一本好書」徵文大賽，計有兩百多篇文章獲獎，台灣參賽學生代表上台表達對中華文化的信心與熱情；結果台灣學生有一百人獲獎。

以二○二四年上海海峽兩岸青年創業大賽為例，共有六九八件報名項目，其中大陸項目三五二個最多、台灣項目二七四個、海外項目四十一個、港澳項目卅一個，最終有廿個團隊晉級決賽，台灣相關團隊最終獲獎比例超過一半。

也傳出中國進行棒球統戰，中方以高薪誘惑優秀球員和教練到中國打球，還會分發統戰任務，如在台灣幫忙說中國好話、幫忙拉攏人才到對岸等，甚至中國還邀請台灣大專院校棒球隊赴中參加友誼賽，七天六夜只有一天打友誼賽，其他都是吃喝玩樂的參訪行程，宣揚中國的美好。

社群軟體招攬赴中 甚至標榜完全不用錢

記者進一步調查發現，中國利用抖音、Threads、微信、Line等社群軟體招攬台生（見上圖），如Threads有帳號專門PO招攬訊息，一天兩至五則，有的明目張膽PO出招待行程，甚至標榜完全不用錢。

昨就有PO出不收費的「螺絲粉」培訓營及旅遊行程，日期為七月四日到十日，七天僅一天學習製作螺絲粉，其他都是旅遊行程，四十歲以下、有台胞證即可參加，不需繳交任何費用，測驗合格還能獲專項職業能力證書。

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