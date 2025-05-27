狂拍民生社區小學生 中配直播主送辦

台北市民生社區日前傳出校園周邊有民眾狂拍學童並直播的情況，市議員許淑華向轄區松山警分局報案。（取自許淑華臉書）

2025/05/27 05:30

拍攝者態度囂張 不聽家長勸阻

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市民生社區日前傳出校園周邊有民眾狂拍學童並直播的情況，有家長見狀阻止拍攝，但拍攝者態度囂張不聽勸，市議員許淑華向轄區松山警分局報案，警方循線通知涉案的五十二歲中配劉姓女子到案說明，詢後依違反兒童及少年福利與權益保障法及妨害秘密罪嫌，移送台北地檢署偵辦及通知市政府處理，為全國首例。

警方調閱附近監視器後，找到就住學校附近的劉姓中配，她到案時指稱，只是透過直播分享在台生活的日常及當地風土民情，並無其他目的。

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警方私下表示，妨害秘密罪需有當事及被害人報案，但他們問了一圈，包括家長及校方，都表示不願提告，惟市議員許淑華堅持提告，警方仍依其權利及較有可能成案的兒少權法第六十九條送辦。

警依違反兒少權法及妨害秘密罪移送

警方指出，兒少權法規範對象，不僅限於媒體及政府機關，其他任何人都不得揭露足以識別兒少的個人資訊，其個人資訊不僅是兒少本人的照片或影像、聲音、住所、親屬姓名或其關係、就讀學校或其班級等個人基本資料，只要揭露的資訊足以識別，便可能違反兒少權法第六十九條。

許淑華表示，她接獲家長反映，在民生社區一帶，出現疑似中國直播主狂拍小學生的情況；直播畫面還出現「台灣現場直播」字眼，並介紹學校周邊環境，畫面清楚拍到學生的臉。現場有家長、志工見狀，阻止直播主繼續拍攝，但屢勸不聽，直到家長們表示再拍就報警，才關掉直播。

她擔憂，直播主是否會到北市其他學校拍攝小孩，這將引發所有家長恐慌不安；呼籲市府應調閱監視器，請當事人到案說明，進行必要處罰，不讓類似狀況再次發生。全國多地近日陸續傳出疑有中國直播主對著學校直播狀況，引發關注，據悉，北市此案為全國首例因直播遭法辦案件。

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