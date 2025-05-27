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    國民黨主席之爭》泛藍縣市長挺盧、挺朱不同調

    是否選黨主席，盧秀燕比畫雙手強調，專心市政。（記者蘇孟娟攝）

    是否選黨主席，盧秀燕比畫雙手強調，專心市政。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/27 05:30

    〔記者彭健禮、鄭淑婷、李文德／綜合報導〕國民黨主席將於今年九月改選，主席朱立倫接受媒體專訪時表態「期盼順利交棒」，藍營的縣市首長對此反應不一。曾表態支持台中市長盧秀燕參選的無黨籍苗栗縣長鍾東錦，昨日再度喊話力挺盧接棒，並稱藍軍不該再溫良恭儉讓，應勇於表達支持的對象；雲林縣長張麗善則認為，現在當務之急為反罷免，朱主席仍有連任機會。

    以「藍營大兵」自居的鍾東錦，今年四月間便表態支持盧秀燕參選國民黨主席，昨天受訪再度力挺盧。他指出，朱立倫擔任黨主席期間，碰到國際情勢緊張、國內朝野鬥爭激烈，領導國民黨很辛苦，能把國民黨立委及縣市長席次大幅增加，值得讚許；不過難免有些事情會疏漏，就像此次大罷免，前台中市長胡志強也認為，民進黨能做的都做了，反觀國民黨可能沒有好好準備。

    鍾東錦認為，時間到了，有更恰當的人選接棒也不是壞事，他從幾次參與中部八縣市會議，觀察到盧市政做得很好，講話非常得體、對時事反應迅速，國民黨需要一個反應更快速的部隊和黨中央來帶領整個黨。

    鍾東錦讚盧秀燕適合

    張麗善：朱仍有機會

    鍾指出，以前藍軍大家都溫良恭儉讓，「這是不對的」，黨員、尤其檯面上人物應該要勇於表達想要支持的對象，當大家都站在一邊時，黨內競爭就不會那麼激烈，再推舉出一位最恰當的領導人，黨才能更加團結。

    桃園市長張善政受訪說，朱立倫表態交棒是個人意願，當然要尊重，至於人選應該是意指盧秀燕，不過不管黨主席是誰，「只要透過國民黨該有的程序選出，我們都會支持」。

    張麗善受訪則表示，目前國民黨最重要的工作是反惡罷，黨籍立委一席都不能少；朱立倫上任後國民黨屢戰屢勝，還是有連任的機會，當然國民黨一定會選賢與能，其他黨內同志有心的話，可以透過公平競爭。

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