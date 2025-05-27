盧秀燕接棒？ 朱：非常歡迎

媒體問到交棒說一事，國民黨主席朱立倫昨表示，對外界提到台中市長盧秀燕，他表示「非常、誠摯歡迎」。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/27 05:30

〔記者蔡彰盛、林欣漢、蘇孟娟／綜合報導〕國民黨主席今年將面臨改選，台中市長盧秀燕在黨內支持度居高不下。黨主席朱立倫近日接受媒體專訪時表示，黨主席九月改選時程不變，「我非常期盼順利交棒」。朱昨天下午受訪說，其實他的立場非常一致，大家每一次提到盧秀燕時，他也非常歡迎，盼全黨上下團結一心，一起反惡罷、戰獨裁。

大罷免浪潮牽動國民黨主席改選，穩坐「藍營一姊」地位的盧秀燕，近來被部分黨員力拱參選黨主席，前立法院長王金平也表態力挺。盧昨早被問及是否選黨主席一事，仍一貫以「盧式回應」說，上班不談政治、不談選舉，她專心市政。

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朱立倫日前接受媒體專訪時表示，黨主席改選時程不變，七月公告，九月改選，十月交接，「我非常期盼順利交棒」。國民黨新竹市黨部昨舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場，朱受訪時說，自己的立場都非常一致，大家每一次提到盧秀燕的時候，他都是覺得很好，非常歡迎、誠摯歡迎，「我的心情就是希望能夠順利交棒。」盼全黨現在團結一心，全力團結反惡罷、戰獨裁。

對於交棒議題，多數藍委昨大多態度保留、不願回應；有中常委私下表示，很多人認為決策圈需要改革，支持盧選黨主席。

黨內人士指出，朱立倫說非常期盼順利交棒，沒有潛台詞，就是提早表態。朱立倫本來就沒有非連任不可，去留事小，穩住藍委的反罷免選情才重要。

立法院國民黨團首席副書記長羅智強受訪表示，國民黨要先團結，把大罷免這一關守住，守住民主制衡的力量，不管是誰來角逐黨主席，自然會有更好的方向。

朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤也說，面對賴清德政府的濫權、清算，國民黨不能再被外界「見縫插針」。

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