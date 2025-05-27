傅崐萁大清早登遊覽車送車 花蓮鄉親驚呼：破天荒

昨清晨六點多，有鄉親發現傅崐萁在吉安鄉長游淑貞陪同下，在出遊的遊覽車上「送車」宣傳，鄉親看到都相當驚訝。（民眾提供）

2025/05/27 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署書達成率達法定門檻的一六九％，在各罷團中名列前茅，不少花蓮縣民發現傅近日開始回防花蓮、出席各項活動。昨天清晨六時多，傅更登上出遊的遊覽車「送車」宣傳，不少花蓮鄉親驚訝說：「破天荒，比選舉的時候還勤！」

傅崐萁今年在罷免活動開始後，經常利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，上台宣講在立法院的政績，最近更製作大扇子，扇面印製政見，要求中央廣發一萬元，宣傳自己主導通過新版財劃法，爭取一六一億元要為花蓮發送福利。昨早六時多，傅在吉安鄉長游淑貞陪同下送車，並於車上短講，說明年開始爭取到更多經費，要讓六十五歲以上長者健保免費、假牙裝設補助等。

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有些鄉親私下表示，以前選舉期間，也沒看過傅崐萁大清早來送車，真的很驚訝；也有常跑紅白帖的議員助理表示，最近週一的早上，遇到傅親自跑殯儀館拈香的機率大增，不管大小攤都親跑。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順說，家庭就像一個微型國家，若有家庭成員整天要求只能發錢，錢都給地方大撒幣，哪天再遇到一次全球疫情或股災等，全台灣要一起倒嗎？中央近年執政財政好，幾乎每年都多給花蓮一百億元，如果錢都被傅拿去大撒幣，拿什麼來做國家建設？更何況過去廿年傅崐萁開的政見支票有那一張兌現的？幾乎都跳票。

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