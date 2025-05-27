自由日日shoot》謝龍介罵「生兒子無卡撐」 罷團批低俗：攻擊罕病患者

藍營立委謝龍介為立委羅廷瑋站台，竟傳出他嗆罷免團體志工「改天生的孩子沒有屁X都不知道」。（圖／翻攝自羅廷瑋臉書直播畫面）

2025/05/27 05:30

〔記者蘇金鳳、林欣漢、謝君臨／綜合報導〕國民黨立委謝龍介前天（廿五日）到台中市為中六選區同黨立委羅廷瑋反罷免宣講時，竟以台語批評抹黑羅的人「生子沒有卡撐（屁股）」，引發輿論譁然。謝龍介昨天解釋此語是台語提醒晚輩之意，有人斷章取義，自己以後會更加謹慎；「中六敲羅」罷團發言人EVA痛批，謝的上述言論非常低俗，還攻擊罕見疾病病患，羅竟沒有制止，呼籲選民讓低俗品格的詐騙集團下台；羅對此不回應。

謝：提醒晚輩之意 有人斷章取義

謝龍介前天宣講時說，有人抹黑羅廷瑋，改天「生子沒有屁股」，言論引發爭議。謝龍介昨天表示，他強調的是扭曲抹黑別人（羅廷瑋）的人，這種人將來可能如何如何，但有人斷章取義，變成他直接詛咒別人（罷免的公民團體與志工）；其次，他說這是台語中長輩提醒晚輩比較直接強烈的語言，如果造成誤會，非他本意，他以後會更加謹慎。

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罷團：影射罷團收錢 謝應道歉

對此，EVA指出，前天罷團志工隔著非常遠的馬路，安靜舉著「同意罷免」牌，謝龍介卻以言語攻擊志工生孩子沒有屁股，並且影射罷團收錢，罷團必須嚴正聲明此為謠言，也希望謝龍介道歉。EVA痛批，謝除了羞辱罷團成員，在開場還講了不少「養鳥說」的黃色擦邊笑話，拿低級當幽默；輿論發酵後，謝昨天的回應傲慢，毫無認知到自身失言的嚴重性，令人遺憾與不齒。

EVA強調，更令人失望的是，羅廷瑋在場卻未即時制止謝龍介言論，還保持沉默，形同默許；罷團既無法罷免謝龍介，一定要罷免羅廷瑋，讓低俗品格的詐騙及低下集團一起下台。

綠委：謝霸凌罷團 該被譴責

立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨立委害怕罷免，確實承受了壓力，以至於讓他們口不擇言，做出很多可能自己都難以想像的言行。國民黨人不要選舉時一套，現在又是另一套，謝龍介用這種言論霸凌罷團，這都是要被批判、譴責的。

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