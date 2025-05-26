民團示警：若大罷免失敗 藍白恐聯手復辟爭議法案

國民黨立委推動待審的主要爭議法案

2025/05/26 05:30

〔記者林哲遠、林欣漢／台北報導〕大罷免已邁入二階連署名單查對及補件的關鍵階段，經民連智庫召集人賴中強昨示警，若罷免失敗，藍白恐聯手加速掏空國庫、復辟一系列親中法案；立法院民進黨團也直言，藍白將更肆無忌憚擴權、搶錢又親中，大罷免是挽救台灣民主唯一也是最後的武器。

藍批綠甩鍋到在野黨

國民黨團人士回應，民進黨拿著政府資源操作輿論、動員側翼，將每一筆惡帳甩鍋到在野頭上，就是想持續為大罷免加溫，要奪回國會主導權。面對排山倒海的謠言，在野黨無所畏懼，會繼續堅守崗位，團結作戰。

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民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白去年以國會擴權、搶錢、親中三主軸，推動立法院職權行使法、財劃法、花東三條例、離島建設條例、兩岸人民關係條例等多項修法，儼如民主政變的現在進行式；如果大罷免失敗，讓藍白依舊是國會多數，他們絕對是變本加厲，會將受到罷免而暫時收手的爭議法案繼續推下去。

「國民黨這一年擴權又搶錢，也包括傷害國家財政！」吳思瑤抨擊，無論是大砍總預算癱瘓國家財政，透過「財劃法」修正從中央挖錢出去，並推動錢坑法案來做政治綁樁，還有更可怕的親中法案幫中國洗產地、洗人口。

吳思瑤直言，大罷免失敗恐讓藍白誤判民意，他們會認為人民服從也認同藍白的這一套做法。因此，大罷免不只是國家的保衛戰，也是挽救台灣民主唯一及最後的武器。

賴中強指出，藍白已聯手推過「財政收支劃分法」，從中央挖走三七五三億元給地方政府，但據行政院解釋，財政部應在會計年度開始前四個月通知各地方政府被分配到的算定金額，因此來不及在今年實施；若大罷免不成功，藍白恐會修法要求中央提前發放這筆預算，提前掏空國庫，恐衍生地方政府浮編預算，將預算用於選舉綁樁的問題；大罷免若失敗，在野黨明年將更毫不顧忌地刪減、凍結中央政府明年度的各種預算。

至於其他爭議法案，賴中強說明，國民黨立委擬推「離島建設條例」修法，包含離島自貿區的制定無需中央政府核定，縣政府能自己決定建設金廈大橋等；賴並提及，針對國安相關法案，國民黨立委提出「兩岸人民關係條例第廿九條修正草案」其立法理由竟稱，「兩岸之間尚未在法理上終結一九四九年以來的內戰狀態」，若該條文通過，中國將用此解釋台灣國會也認同與中國的關係屬於內戰，並要求國際不介入中國對台侵略；還有涉及縮短中配取得身分證年限為四年、取消中國繼承人繼承台灣財產上限等多個涉及國安的爭議修法。

對於相關質疑，國民黨團人士警告，綠營側翼、網軍、名嘴或政治人物，針對國民黨團在立法院的任何提案或預算，只要有任何不實造謠、抹黑，甚至胡說八道的言論，說一次、寫一次就提告一次，不再姑息。

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