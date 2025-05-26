傅出席活動發文宣 縣府遭質疑行政不中立

國民黨立委傅崐萁回防花蓮出席各項活動，廣發政策文宣。（張美慧提供）

2025/05/26 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署書已送件，二階達成率超過一六九％，在全國名列前茅，傅也開始在假日回防花蓮，出席各項活動。不過花蓮縣民發現，傅利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，廣發政策宣導文宣，要求中央廣發一萬元、爭取一六一億元做地方福利政策等。民進黨花蓮縣議員張美慧、胡仁順質疑縣府行政不中立，傅想靠大撒幣保住立委。

花縣府：依法行政

縣府行研處回應，行政中立為一貫原則，絕無濫用行政資源情事，呼籲各界勿遊走法律邊緣，對於此類不實言論，若涉及構成刑事犯罪嫌疑或侵害縣府權益，將依法提起刑事訴訟，追究法律責任。

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縣議員張美慧指出，假日各地活動滿檔，光是縣府公家經費舉辦的就有好多場，其中一場傅崐萁的助理拿著印製花蓮縣長徐榛蔚肖像的麻袋，裝傅崐萁的反罷扇子，在全場發放，傅還在台上問：「有沒有都拿到扇子了？左邊的都還沒拿到，趕快補發。」

張美慧認為，傅崐萁面對罷免，就是跟往常一樣用行政資源替自己造勢，呼籲花蓮縣府不要遊走法律邊緣，一直讓傅崐萁出席縣府活動，甚至連發放生活物資券都要來「參一腳」。

縣議員胡仁順也說，發錢有誰不要？家庭就像一個微型國家，若有家庭成員整天要求只能發錢，錢都給地方大撒幣，哪天再遇到一次全球疫情或股災等，全台灣要一起倒嗎？中央近年執政財政好，幾乎每年都多給花蓮一百億元，如果錢都被傅崐萁拿去大撒幣，拿什麼來做國家建設？

縣府強調，活動現場印有徐榛蔚圖像的提袋，非縣府製作或經費支應，所有辦理的公務活動、文宣品等，均秉持依法行政與行政中立原則，並未動用任何公帑或行政資源，製作或發送以支持特定政治宣傳。

國民黨籍花蓮縣議員吳建志反問，若反罷免不能說、扇子不能拿、助理不能走進活動會場，民進黨選舉時送的毛巾、氣球等文宣品，難道是自己跑進去的嗎？

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