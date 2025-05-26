罷團串聯衝三階》桃園維持熱度 3大面向作戰催票

桃園市罷免國民黨立委涂權吉團隊，將採三大面向維持罷免熱度，力拚三階投票。 （資料照）

2025/05/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市罷免國民黨第二選區立委涂權吉「全力一擊，罷免涂權吉」團隊，本月初送出第二階段連署書共四萬一三三七份、已超過一三○％安全門檻（此選區法定二階門檻為三萬八七二份）。領銜人Rick昨表示，在二階審核結果公布前，罷團將以「資訊透明、擴大實體觸及、線上社群經營」三大面向維持罷免熱度，力拚三階投票「大罷免，大成功」！

Rick說，資訊透明包括即時公布審核進度，分享志工與支持者的故事，並迅速澄清不實資訊；擴大實體觸及，規劃舉辦街頭舉牌、短講、座談會等，深入社區與民眾互動，提升關注度；線上社群經營，將製作多元內容，如短影音、懶人包，並鼓勵線上討論與分享。

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Rick說，未來三階罷團將落實有效催票的策略，包括「一人拉兩人」動員，鼓勵現有支持者擔任推廣員，向親友說明並爭取支持，形成網路效應；深化議題論述，包括鎖定「預算案解凍」及「全民監督國會」等議題，具體說明對民眾的影響，強化罷免的正當性與切身感；多樣化宣傳方面，將透過造勢活動、掃街拜票等陸戰，搭配社群媒體、KOL（網紅）合作等空戰，廣泛觸及不同群體，並將針對不同選民設計文宣，強調出席投票同意罷免的重要性。

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