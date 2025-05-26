罷團串聯衝三階》台中陸戰先行 中四區明宣誓大會

中六罷團「敲羅行動」展開陸戰，上街舉牌或發文宣，籲民眾投下同意罷免票。 （罷團提供）

2025/05/26 05:30

〔記者歐素美、蘇金鳳／台中報導〕台中市第四、五、六選區罷免藍營立委連署已過二階安全門檻，為保持罷免熱度，中四罷團將於明日舉行宣誓大會，並深入街口、宮廟或公園刷存在感，宣導同意罷免；中五及中六罷團均表示，上週即開始陸戰，出攤至街口舉牌、喊口號及宣講、發放文宣，鼓勵民眾三階一定要出來投下同意票。

罷免台中市第四選區立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」表示，明天將於總部「慧成宮」舉行三階開始的宣誓大會活動，志工並會到街頭路口、宮廟或公園等「刷存在感」，透過街頭桌遊或擲筊等小遊戲跟民眾互動，贈送民眾宣傳小物，傳達「罷免不是仇恨，而是希望台灣更好」的理念，希望透過正向、有希望的訴求，讓民眾出來投下三階的同意罷免票。

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罷免台中市第五選區立委黃健豪的罷團「斷健行動」指出，上週五即開始出攤舉牌、喊口號或宣講，並將延續「螢火蟲遶境」行動，由志工揹著不同標語的燈箱，到街頭巷尾宣導投票及同意罷免，未來也會透過廟會及小市集等小型活動，加強宣傳。

罷免台中市第六選區立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」說，上週即開始陸戰，上街頭舉牌或發文宣，由於很多民眾以為只要簽連署就好，不知道三階還要投票，罷團將加強宣傳，並加印貼紙或小鑼等宣傳小物，呼籲選民一定要出來投下同意罷免。

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