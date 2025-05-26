罷團串聯衝三階》新北 本週陸空齊發 正面迎戰

推動罷免洪孟楷的民團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔(中間拿麥)說，預計本週起展開空戰與陸戰，並以「緊貼現場、正面迎戰」為目標。 （記者羅國嘉攝）

2025/05/26 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台罷免卅一位國民黨立委第二階段連署均已送件審核，其中罷免新北市立委葉元之的公民團體「板橋大刪元」、罷免洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」，皆已跨越安全門檻；對於未來第三階段投票行動，「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔表示，預計本週起同步展開空戰與陸戰，並以「緊貼現場、正面迎戰」為目標，呼籲民眾出門投下同意罷免票。

「板橋大刪元」五月五日將第二階段的三萬二二三六份連署書送至新北選舉委員會，已跨越法定門檻的兩萬三三一三份，達成率約一三八％；「罷洪！刻不容楷」八日送件五萬四九一六份，達成率是法定門檻三萬八七六四份的一四一．六六％。

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「板橋大刪元」發言人莫莉表示，團隊規劃多場活動與文宣推廣行動，將透過定期社區活動、路權申請與場地租借等方式，深化與民眾的溝通聯繫，「這些行動都是為了提醒選民第三階段罷免投票的重要性」。

深化與民眾溝通聯繫

莫莉強調，未來將與其他地區罷免團體合作，形成全國連線，「這不是單一選區的戰役，而是一場公民為了民主改革而展開的集體行動」，希望改變目前國會結構失衡狀態。

「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔表示，預計本週起同步展開空戰與陸戰，並以「緊貼現場、正面迎戰」為目標。近期觀察到洪孟楷陣營頻繁動員工讀生，在人潮聚集處舉牌反罷免、發放傳單，團隊也會啟動傳單宣傳反制，讓選民聽見不同的聲音。

方柏翔說，未來幾週會啟動密集的「空戰宣傳」，提高社群內容發布頻率，並透過圖文、影片等形式，深入說明罷免洪孟楷的原因，同時加強「陸戰」行動，進入社區、逐里拜訪。

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