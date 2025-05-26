歐英議員團訪台 交流政經議題

英國「工黨台灣之友會」共同主席彌蘇拉（左三）25日率團訪台，外交部歐洲司總領事回部辦事林暉程接機。（外交部提供）

2025/05/26 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕歐洲議會議員團與英國「工黨台灣之友會」訪團自昨起至卅日分別訪問台灣。歐洲議會議員團在台期間將會見總統賴清德，並與台灣相關部會及智庫就台歐關係、區域安全、經貿合作等議題進行交流；英國「工黨台灣之友會」訪團則將會見副總統蕭美琴，並拜會行政院經貿談判辦公室等單位，交流我國政經情勢、台英經貿合作等議題。

外交部指出，歐洲議會議員團成員包括歐洲議會議員Reinis Pozņaks、Beatrice Timgren及歐洲議會政策顧問Jens Vornøe，訪團在台期間除拜會賴總統、外交部長林佳龍，並將與立院、相關部會、公民團體代表與智庫就台歐關係、區域安全、經貿合作等議題進行交流，以深入瞭解我國最新政經情勢及未來政策走向。

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外交部指出，英國「工黨台灣之友會」共同主席彌蘇拉下議員率團訪台，成員包含下議員阿里、芭克、芙妮絲及奈史密斯等四人，訪團在台期間將接受外交部長林佳龍款宴，並拜會立法院副院長江啟臣、行政院經貿談判辦公室、國家太空中心及全國產業總工會等，就我國政經情勢、台英經貿合作及勞工權益發展等議題交換意見。

外交部表示，英國工黨政府執政以來，多次公開重申印太與跨大西洋安全情勢密不可分，且英國對台海和平與穩定具明確利益，其中彌蘇拉是台灣在英國國會的堅實友人，除長期籲請英國各界關注台海情勢，並曾多次透過書面質詢等具體行動發言助我，對促進我國際參與及台英各領域合作不遺餘力。

外交部也感謝歐洲議會長期以來透過具體行動展現對台灣的堅定支持，我國將在既有堅實友好的基礎上，持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作關係。

關島總督同日首度訪台

此外，美國關島總督古蕾露也於昨日至卅一日率團訪台。外交部指出，此行是古蕾露二○一九年上任後首次訪問台灣，距離去年十二月她以高規格接待總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之行過境訪問關島僅有數月，格外彰顯對我國的重視與情誼。古蕾露訪團在台期間將會見賴清德，也將拜會交通部及我城市首長。

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