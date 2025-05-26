即將駐芬蘭 林昶佐：曾有7、8年芬蘭語環境

談及即將派駐芬蘭，林昶佐表示，過去這一年多來，他時常代表台灣出席立法委員不克前往的出訪行程，曾赴東京、曼谷等地開會。（資料照）

2025/05/26 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，在野黨質疑林不諳芬蘭語，不適任駐芬蘭代表。對此，林昶佐昨日回應，他過去曾有約七、八年的時間，都在芬蘭語的環境內，雖已過了十年，他記得的字彙有限，但有個最嚴格、比他更熟悉芬蘭語的人、妻子Doris（葉湘怡）在他身邊，外界可以不用再擔心。

林昶佐昨陪同民進黨立委吳沛憶出席於萬華舉辦的基層感恩茶會，被媒體問到即將派駐芬蘭相關事宜。他表示，過去這一年多來，他時常代表台灣出席立法委員不克前往的出訪行程，曾赴東京、曼谷等地開會，一直與國安、外交系統保持聯絡，過去一年多比較像是「個案式」的努力，現在則有一個崗位來努力。

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針對外界質疑語言能力，林昶佐說，因為閃靈樂團的四張專輯都是簽給芬蘭公司，在海外巡迴時，也與芬蘭工作人員、芬蘭樂團一起巡迴，他過去其實有大約七、八年的時間，都一直在芬蘭語的環境內。

林昶佐坦言，時間過了十年，他記得的芬蘭語有限，「大概都是比較不正經的那些字」，但他的妻子葉湘怡都記得正經的芬蘭語，有個最嚴格、比他更熟悉芬蘭語的人在他身邊，外界可以不用再擔心、關心。

林昶佐並強調，葉湘怡是閃靈的團長，過去巡迴演出時，都是由妻子赴芬蘭與經紀人開會，因此妻子比他還熟悉芬蘭，也有比較多顧慮，因此決定是否派駐芬蘭也是「她OK我就OK」。

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