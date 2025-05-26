前美國國防部官員：台灣重要性 一直與美國國安相連

前美國國防部官員胡振東昨受訪表示，台灣的重要性一直與美國本土的國家安全連在一起。 （記者黃靖媗攝）

2025/05/26 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕南韓「中央日報」英文版廿二日刊文指出，美國國防部預計八月發布的新「國防戰略」，可能會從戰略模糊走向明確承諾，以等同本土防衛的水準保衛台灣。對此，前美國國防部官員胡振東昨日受訪表示，台灣的重要性一直與美國本土的國家安全連在一起，若美國無法防止中共攻擊台灣，恐使日、韓、菲等國不相信美國。

美若無法防止中共攻台

恐使日韓菲不相信美國

美國海外作戰退伍軍人協會（VFW）昨日上午於台北監獄戰俘營遺址舉行陣亡將士紀念日（Memorial Day）追思活動，由胡振東主持，邀請退輔會參事倪邦臣、王凱珩等人參與。胡振東會後受訪表示，台灣的重要性與美國本土的國家安全一直是連在一起，只是沒有人真的說出來。

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胡認為，若美國不能防止中共攻擊台灣，日本、韓國、菲律賓等與美國有聯防條約的國家，為什麼還會相信美國？因此美國一定要確保台灣的自由民主不被中共侵略，否則其他國家會不相信美國。

胡振東也在紀念日活動中主持獻花儀式，並致詞表示，陣亡將士紀念日最早可以追溯至一五○年前，當時被稱作「勳章日」（Decoration Day），為了紀念美國南北戰爭的犧牲者，節日的名稱雖然隨著時間推移改變，但其理念卻始終如一；在緬懷生命逝去的同時，也銘記來自大英國協與台灣等盟友的犧牲。

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