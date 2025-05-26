清查中國身分證 第二波鎖定地方公職、教師

圖政府已「專案清查」軍公教人員有無申領中國身分證、定居證及居住證，據透露，目前清查進入第二波，鎖定地方公職人員、公立各級學校教師。（資料照）

2025/05/26 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府已「專案清查」軍公教人員有無申領中國身分證、定居證及居住證，據透露，目前清查進入第二波，鎖定地方公職人員、公立各級學校教師。官員呼籲，公教人員應「具結」有無申領中國身分證件，若不配合具結，未來查到將喪失台灣身分。

據了解，第一波核心軍公教人員四月底完成清查，兩人持有中國身分證，現已註銷中國身分，其中一人為海軍一六八艦隊志願役上兵，他被中配母親私辦中國身分證長達十年，因主動通報獲專案協助保留台灣身分。另外，七十五人持中國居住證，均已註銷完畢。

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知情官員表示，第二波清查以各縣市地方政府公職人員為主，以及公立大學、國高中等各級學校的教師，因為這些公教人員涉及公權力的行使，也須對國家負有忠誠義務，不能申領中國身分證、定居證、居住證或護照。

官員指出，第一波完成「具結」的卅七萬多名軍公教人員，其實不包含地方政府，首波清查速度滿快，只有少數人不願意「具結」。這些人不願配合的都已經註記，政府會用其他方式調查有無在中國設籍，人事主管單位亦會持續審視任職資格。

「中華民國公務員不得領有中國身分證或雙重國籍！」官員提醒，不願意「具結」的公務人員，其擬任、出任公職人員的人事資料會不完整，以後銓敘作業可能出現障礙，資料上都會特別註記，所以不要給自己找麻煩。

官員談及，有些人確實有辦中國身分證，應該趁這次專案清查機會「主動提出」，只要是主動申報、自動放棄，政府會協助註銷在中國的戶籍。若不具結、申報不實或隱瞞，六月底專案截止後，被查出有中國身分證將註銷台灣身分，希望全體軍公教人員落實法律要求。

他強調，軍公教人員只需具結一次，傳有教師要具結七次，完全就是謠言！即便有學校行政人員「來函照轉」很多次，因為這是同一件事，從頭到尾只需要具結一次就好。官員呼籲，公教人員千萬不要心存僥倖，想要「腳踏兩條船」擁有兩邊身分，政府一定依法貫徹「兩岸單一戶籍制度」，勿以身試法。

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