出身深藍挺罷免 志工：阻戰爭關鍵手段

Pat（中）說，轉變立場的真正的關鍵，在於太陽花學運，不解為什麼執政的國民黨違反程序正義，以暴力對待學生。（Pat提供）

2025/05/26 05:30

記者劉詠韻／專題報導

罷免賴士葆的公民團體「文山退葆」志工Pat出身深藍家庭，她說，二○一四年太陽花學運，執政的國民黨以暴力鎮壓學生，動搖她親藍的立場，而去年國會強行通過三惡法，讓她進一步下定決心走上街頭，「大罷免，才是阻止戰爭的關鍵手段」。

太陽花學運 動搖她親藍的立場

卅三歲的Pat在軟體業當顧問，在最忙碌的二階收件時期，五天裡就有三天積極投入罷團活動，週六、日就跟其他志工一起到市場掃街；她說，從小跟著父母一起支持國民黨、罵民進黨，但二○一四年太陽花學運爆發，讓她開始懷疑前總統馬英九親中的背後目的，「後來又經過第三勢力的崛起和衰敗，還有香港反送中，一直到去年三惡法通過，那時候真的覺得很絕望」。

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Pat強調說，她真的不解，執政的國民黨為什麼違反程序正義，以暴力對待學生，也讓她進一步對兩岸服貿等議題開始產生懷疑；認知被強烈衝擊的她，仍未為學運付出公民力量，全程只處於觀望態度。

十年後的今天，Pat說，她已有足夠的能力去思考、應對，反觀藍白在立法院經常未討論就倉促推行政策，更在台灣深受中國威脅之際刪除國防預算，大減國家的軍事力量，即便公民抗議，藍白也絲毫不在乎；她不希望兩岸走到戰爭的地步，而罷免已成為唯一有效遏制的途徑，是阻止戰爭發生的重要手段，為了守護與家人間珍貴的日常，促成她更深的投入大罷免。

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