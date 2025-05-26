讓不適任立委 見識文化人怒火

Evan自青鳥行動延續踏入罷免戰場，透過影視專業協助團隊拍攝「每日一字」等膾炙人口單元，為罷免大添柴火。 （Evan提供）

2025/05/26 05:30

記者甘孟霖／專題報導

罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」可說是大罷免的領頭羊，團隊自身連署達成率高外，志工量也向外擴散；接案影視製作人員Evan與團隊拍攝「每日一字」單元，為罷免大添柴火，他說，藍委陳玉珍「要飯說」讓他投身罷免，要讓不適任立委見識文化人的怒火。

廿六歲的Evan是在一階連署後的二月盤整人力期加入罷團，目前擔任陸戰分隊長之一，也是團隊影片企劃「每日一字」的導演，他提及團隊人才濟濟，除了編劇，還有繪師、攝影等等，大家都是無償投入罷免運動，有各式人才的合作，才能產出這麼多吸人眼球的文宣。

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陳玉珍要飯說 侮辱文化界

Evan說，陳玉珍「丟掉要飯的碗」一說，非常侮辱文化界。陳玉珍批評公視戲劇「聽海湧」扭曲歷史，但改編本來就是戲劇呈現的手法；認為預算用法不好可以逐條討論，而不是提案統刪。

他認為，公視是影視從業人員的搖籃，讓剛起步的影視人員透過公視的系統、劇展，一步步建立品牌。台灣在文化方面本來就不太強勢，再刪減補助只會讓台灣在國際的文化影響力被慢慢邊緣化。

Evan表示，太陽花運動是他的政治啟蒙，還有後來的婚姻平權運動，但當時他都未站到第一線；這次大罷免代表的是一種世代傳承，前輩把走上街頭的經驗傳承給他們，未來若再有機會站上街頭，他會奮不顧身投入，將寶貴的民主價值與經驗傳承給後人。

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