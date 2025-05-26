罷團志工站街頭 博個更好的可能

五十三歲施小姐在「剷除黑芯」二階連署達標後，先後前往新店、苗栗支援其他罷團。 （施小姐提供）

2025/05/26 05:30

53歲施小姐在百貨公司外宣傳 連外國人也喊加油

記者何玉華／專題報導

前言：全國大罷免第二階段連署目前完成卅一案送件，都是罷免國民黨立委，志工發揮的能量驚人；五十三歲的施小姐跟著年輕人站街頭收連署書，有人問她「姐姐，你怎麼會出來？」她說，希望給下一代一個更好的機會跟可能；Evan是接案影視製作人員，被國民黨立委陳玉珍「要飯說」激怒，要讓不適任立委見識文化人的怒火；而擔任軟體顧問的Patina說，台灣深受中國威脅，大罷免是阻止戰爭發生的重要手段。

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從最初加入「剷除黑芯」到四處支援，五十三歲的施小姐因「青鳥行動」接觸到罷免團體，「當時LINE群才十幾個人」，後來跟著一群年輕人站街頭協助收連署書，有人問她「姐姐，你怎麼會出來？」她說，眼見下一代面對的不公平環境，希望給下一代一個更好的機會跟可能。

施小姐從事長照工作，兩個孩子已成年；「青鳥行動」時，萌生去現場看看的念頭，當場有志工在連署罷免徐巧芯，她簽了連署，看到志工人少，念叨著可以來幫忙，當場被說服投入，「當時LINE群才十幾個人」。

一階連署時，她去了永春市場兩場，回家都是全身痠痛，但也感受到很多非選區的公民前來關心加油。二階之後，她在南京微風百貨一帶宣傳，也遇到外國人向他們加油，後來固定時間在南京微風「吆喝」連署，都是下了班做完飯過來，許多志工都跟她一樣。二階達標後，她往外支援新店、苗栗，先生則開車接送支持。

施小姐說，在街頭常有人要捐款，還有年長沒體力站街頭要金援，他們都婉拒，卻被人造謠抹黑「你五○○、你三○○（意指收錢）」、還被譏是「社會邊緣人」，她略顯激動的說「笑死人，志工很多都是在本業有一些成就的人」、「我也不缺」，「如果我不是罷團志工，一定要對方站住理論」，但為了收到連署書，她只能忍住。

沒車馬費、便當 連雨衣都自備

施小姐表示，罷團很多年輕人，大家都不認識，用網路表單填寫支援時段後，主動出現在目的地，沒車馬費、沒便當，連雨衣、水都自備，「沒參加罷團活動，不會知道國民黨打選戰都是用抹黑、造謠」；形容自己是「黨國照顧」長大的既得利益者，眼見下一代在社會立足的不容易跟不公平，希望給下一代有一個更好的機會跟可能。

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