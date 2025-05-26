為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國人街拍學生 多起橡皮艇偷渡 國安單位調查 是否中共組織策動

    台灣近期發生多起中國人駕橡皮艇偷渡案，也有不明人士在校外直播學生下課畫面，因案件頻繁，國安單位已啟動調查，看背後有無中共組織策動。圖為中國籍宋姓父子檔日前搭乘橡皮艇在桃園市觀音區海邊上岸。（資料照，取自網路）

    台灣近期發生多起中國人駕橡皮艇偷渡案，也有不明人士在校外直播學生下課畫面，因案件頻繁，國安單位已啟動調查，看背後有無中共組織策動。圖為中國籍宋姓父子檔日前搭乘橡皮艇在桃園市觀音區海邊上岸。（資料照，取自網路）

    2025/05/26 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣近期發生多起中國人駕橡皮艇偷渡案，也有不明人士在校外直播學生下課畫面，以及疑似中配直播台灣民眾生活作息。據透露，因案件頻繁，國安單位已啟動調查，看背後有無中共組織策動。

    官方掌握，五二○前後，有中國偷渡客意圖登陸金門大膽島、二膽島；日前一對中國父子搭橡皮艇偷渡來台，在桃園觀音海水浴場上岸；最近又有一中國網紅「山東凱哥」發布偷渡影片，自稱在大園岸際插上五星旗。

    偷渡案密集 研判非一般治安案件

    熟稔兩岸情勢官員昨受訪表示，駕橡皮艇偷渡是非法的，無論是人蛇集團，或共軍藉此試探我國海防虛實及滲透，不排除任何可能，主管機關會料敵從嚴；最近偷渡案相當密集，研判非一般治安案件，有部分案件可能是來台旅遊再跑去海邊擺拍。

    對於不明中國人士在校外直播，官員透露，最近確實在校園獵取鏡頭的事件頻傳，很多學校都有發生，幾乎同一時間出現，背後恐不單純。治安機關正在調查，了解背後是否有特定人士或中共組織，在進行國安或治安犯罪。

    呼籲國人遇可疑情形 可提出檢舉

    官員強調，政府高度重視此事，移民署及安全單位有收到反映。為維護台灣社會韌性，國人遇可疑情形可提出檢舉；至於背後特殊動機，須取締後再行了解。

    另，反共網紅「八炯」日前發文揭露，有疑似來台觀光的中國人在台北高舉五星旗，他已向移民署檢舉，「要看會以多快的速度驅離」。官員提及，這幾個人是在澳門念書的中國學生，來台聽演唱會卻持五星旗拍照放上網刻意挑釁，移民署已告誡及註記，以後要申請來台將面臨嚴審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播