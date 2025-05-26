中國人街拍學生 多起橡皮艇偷渡 國安單位調查 是否中共組織策動

台灣近期發生多起中國人駕橡皮艇偷渡案，也有不明人士在校外直播學生下課畫面，因案件頻繁，國安單位已啟動調查，看背後有無中共組織策動。圖為中國籍宋姓父子檔日前搭乘橡皮艇在桃園市觀音區海邊上岸。（資料照，取自網路）

2025/05/26 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣近期發生多起中國人駕橡皮艇偷渡案，也有不明人士在校外直播學生下課畫面，以及疑似中配直播台灣民眾生活作息。據透露，因案件頻繁，國安單位已啟動調查，看背後有無中共組織策動。

官方掌握，五二○前後，有中國偷渡客意圖登陸金門大膽島、二膽島；日前一對中國父子搭橡皮艇偷渡來台，在桃園觀音海水浴場上岸；最近又有一中國網紅「山東凱哥」發布偷渡影片，自稱在大園岸際插上五星旗。

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偷渡案密集 研判非一般治安案件

熟稔兩岸情勢官員昨受訪表示，駕橡皮艇偷渡是非法的，無論是人蛇集團，或共軍藉此試探我國海防虛實及滲透，不排除任何可能，主管機關會料敵從嚴；最近偷渡案相當密集，研判非一般治安案件，有部分案件可能是來台旅遊再跑去海邊擺拍。

對於不明中國人士在校外直播，官員透露，最近確實在校園獵取鏡頭的事件頻傳，很多學校都有發生，幾乎同一時間出現，背後恐不單純。治安機關正在調查，了解背後是否有特定人士或中共組織，在進行國安或治安犯罪。

呼籲國人遇可疑情形 可提出檢舉

官員強調，政府高度重視此事，移民署及安全單位有收到反映。為維護台灣社會韌性，國人遇可疑情形可提出檢舉；至於背後特殊動機，須取締後再行了解。

另，反共網紅「八炯」日前發文揭露，有疑似來台觀光的中國人在台北高舉五星旗，他已向移民署檢舉，「要看會以多快的速度驅離」。官員提及，這幾個人是在澳門念書的中國學生，來台聽演唱會卻持五星旗拍照放上網刻意挑釁，移民署已告誡及註記，以後要申請來台將面臨嚴審。

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