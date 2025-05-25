為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    （台中）廖偉翔報警抓黑函 罷團：作秀啦

    2025/05/25 05:30

    〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中市第四選區國民黨立委廖偉翔，遭罷團「展翅廢翔」提交二階罷免連署書四六二五○份，正由中選會審議是否能進入三階罷免投票，而廖偉翔廿三日首度到台中市警局提告，稱「罷團青鳥側翼黑函，報警提告、絕不姑息」。

    警方︰僅聲明控告發放傳單者

    台中市警局第六分局市政派出所指出，廖偉翔是委託其主任到市政所報案，但沒有指明控告對象，僅聲明是控告發放傳單者，控告的罪名是違反公職人員選舉罷免法，已經報請台中地檢署指揮，並偵查製作發送此傳單的人，但尚無進一步約談傳喚涉案人。

    廖團隊貼出傳單內容，傳單內容提及偶像女友被甩著實令人唏噓，台中人被蒙在鼓裡，團隊也拍到黑衣人深夜在路旁將傳單夾入自小客擋風玻璃情形。

    廖偉翔表示，有人反映收到不具名黑函，內容惡意抹黑我「侵害」、「使人墮胎」等極度不實的誹謗內容，已正式報案並準備提告刑法妨礙名譽及選罷法意圖使人不當選，目前取得相關監視器畫面鎖定犯罪嫌疑人，請台中警方協助捉拿歸案。

    「展翅廢翔」昨天說，歡迎廖偉翔依法提告，支持所有捍衛自身權益之法律行為，而志工杜承哲醫師也指出，選罷法第一○四條意圖使候選人不當選，只對被罷免人有效，廖偉翔罷免案還沒成案，「他要告誰，提告只是假動作，作秀啦。」

    「展翅廢翔」表示，廖偉翔在立法院表現荒腔走板，請不要狗急跳牆，把自己過往業力引爆、一切問題都往罷免團身上推。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播