落實賴17條 政院盤點103項修法、計畫與措施

面對中國統戰滲透，賴清德總統三月召開國安高層會議並提出十七項因應策略，行政院已召集相關部會，研擬一○三項修法、計畫與措施。據了解，國防部八月將提出軍事審判法初步草案。圖為三月十三日國防部法律事務司長沈世偉中將說明軍事審判制度規劃。（記者朱沛雄攝）

2025/05/25 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕面對中國統戰滲透，賴清德總統三月召開國安高層會議並提出十七項因應策略，行政院已召集相關部會，研擬一○三項修法、計畫與措施。對於未涉及修法者，現已推動；至於涉及修法部分，預計提出修正陸海空軍刑法、軍事審判法、兩岸關係條例等，另據了解，國防部八月將提出軍事審判法初步草案。

國防部八月將提軍審法草案

為落實賴總統十七項因應策略，行政院四月初召集相關部會，總共研擬十一項法案、七十五項措施、十七項計畫，建構國安法制，其中以行政命令與相關辦法即可落實者，包括宗教團體赴中交流登錄、中配放棄原籍、查處唱和中共的台灣藝人、全面清查軍公教具中國身分證件人員等，現已逐步推動落實。

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行政院長卓榮泰日前受訪指出，針對十七項因應策略，行政院召集相關部會，提出共一百多項修法、計畫與措施。卓揆並於就職週年的媒體茶敘上，宣示未來「一加七」重點工作，包含落實國安十七項策略，在恢復軍事審判制度上，研擬「軍事審判法」等四項立修法；此外，也將提出「陸海空軍刑法」及兩岸條例等五項修法，提高現役軍人投敵、降敵刑責和增訂嚴懲對敵人宣誓效忠的行為。

行政院並重行審視兩岸條例及相關法令規範，明定兩岸單一戶籍制，同時強化現行聯審制，管控兩岸交流，從嚴限制具統戰背景人士或媒體入境。至於推動中國識讀的部分，教育部已表示，將編撰與國家認同、識讀中國威脅的相關教材，預計今年暑假完成。

針對幕僚人員遭滲透，行政院加強各行政單位忠誠特殊查核，查核對象從依據職等職稱改為接觸機密程度，增列各部會幕僚長以上的人員，以及相關機要、約聘僱人員，任同一職務每滿三年要重新查核；此外，簡任十職等以下未涉密公務員赴中，須經上級機關核准才可前往。

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