國安修法受阻 立委：讓中國更有可趁之機

立院外交及國防委員會召委沈伯洋說，「國安十法」涵蓋三大面向，一是精準打擊，針對不同身分別，就違反態樣予以層級化處罰；二是公開透明，中國滲透大多會透過中間人，特定人士赴中必須報備，並揭露是否接觸中共黨政軍；三是提高風險控管，針對單純做交流卻可能被中國利用的人，主要要做風險化、去政治化。（資料照）

2025/05/25 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕面對中共與日俱增的威脅，立法院卻陷入國安修法受阻。除賴清德總統已提出因應統戰策略，民進黨團也力拚十部國安相關法規，卻遭在野黨阻擋逾四百次，綠委憂心強化國安腳步落後，恐讓中國更有可趁之機。

綠推「國安十法」 三大面向控管

關於民進黨團所推「國安十法」，資通安全管理法率先通過初審，國家安全法已完成詢答，內政委員會本週四將排審兩岸人民關係條例、港澳條例，後續還有反滲透法、國籍法、通訊保障及監察法、國家情報工作法、陸海空軍刑法及刑法待處理。

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立院外交及國防委員會召委沈伯洋說，前述十部法案涵蓋三大面向，一是精準打擊，針對不同身分別，就違反態樣予以層級化處罰；二是公開透明，中國滲透大多會透過中間人，特定人士赴中必須報備，並揭露是否接觸中共黨政軍；三是提高風險控管，針對單純做交流卻可能被中國利用的人，主要要做風險化、去政治化。

據民進黨團統整，被藍白擋在程序委員會、以及在院會退回的議案，共計四○七次，包括兩岸人民關係條例、港澳條例及立法委員行為法，修法重點聚焦赴中納管機制。

被在野黨團在院會提出復議的議案，共有十一項。王美惠、沈伯洋、黃捷、吳沛憶、邱志偉等立委則提案修兩岸人民關係條例，將限制參與大陸地區政治活動、進行管制者，從現行的少將以上擴大至少校以上人員，並禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關者，在大陸地區發表承認大陸政權對台統治權的言論，亦即擴大「吳斯懷條款」適用對象及範圍。

針對雙重國籍問題，黃捷提案修「國籍法」，增訂具雙重國籍者若違法擔任公職被解職，應繳還薪資的規定。黃捷和王美惠等人也分別提出選罷法修正草案及兩岸人民關係條例修正草案，要求參選或擔任公職者應放棄中國籍。

賴瑞隆所提國安法修正草案，禁止參與外國、陸港澳等境外敵對勢力的組織活動，以及散布其指定內容，並規範相關刑責，若軍公教人員犯法則喪失請領退休給與的權利。邱志偉則擬具反滲透法修正草案，增訂政黨若被法院認定有危害憲政秩序且為境外敵對勢力的協力者，主管機關應聲請憲法法庭宣告政黨解散。

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